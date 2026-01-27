Quejas y largas colas en la Seguridad Social de Gómez Becerra de Cáceres para pedir cita: "No funciona ni por internet, ni por teléfono"

La sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la calle Gómez Becerra de Cáceres vivió este lunes una jornada marcada por la protesta ciudadana, con un notable aluvión de quejas y reclamaciones por las largas colas que se formaron a primera hora de la mañana en su acceso principal. Decenas de personas se vieron obligadas a esperar durante largos periodos de tiempo para intentar solicitar una cita previa de manera presencial, después de no haber podido conseguirla a través de los canales habituales, ni por internet ni por vía telefónica.

Fallos reiterados

Muchos de los afectados denunciaron fallos reiterados en el sistema de cita previa, lo que les empujó a desplazarse hasta las oficinas pese a las dificultades de movilidad, la edad o las condiciones meteorológicas adversas. Uno de esos casos es el de la cacereña Concha López, que lleva varios días intentando obtener una cita debido a una incapacidad que padece y que necesita reclamar para que sea reconocida como absoluta. "No puedo hacerlo ni con el certificado digital ni con nada. La semana pasada ya había pasado esto y me dieron cita para el 30 de enero. Yo vengo a preguntar una cosa que, encima, me han concedido un expediente. Es la décima vez que acudo aquí y no hay tutía", lamenta.

Pedro González Rebollo. / E. P.

López explica además que el proceso administrativo se ha visto entorpecido por errores en la gestión de la documentación. "Sé que tengo un plazo para pedir la incapacidad y se me va a pasar. De un sitio te mandan a otro y no te hacen caso en ningún sitio", asegura. Aunque logró una cita días atrás, subraya que "hubo confusiones con los expedientes y lo complicó todo. Llegué por la mañana, aporté mi DNI y luego me dieron un documento que no me pertenece. Pues ya me dirás…", añade con visible frustración.

Más testimonios

En el interior del edificio también se encontraba Miguel Ángel Costumero, que había acudido desde Talaván para realizar una consulta que no revestía carácter urgente, pero que le obligó a invertir más de media hora de trayecto. "Antes vivía en Madrid, pero me vine al pueblo. En la capital era absolutamente igual, había muchísimas colas y tardas mucho tiempo en lograr una cita", comenta, resignado ante una situación que considera generalizada.

Otro de los testimonios recogidos es el de Pedro González Rebollo, mayor de 65 años, que llevaba cerca de tres cuartos de hora aguardando para ser atendido. "Lo he intentado por teléfono y no había manera, te ponen con la maquinita y se cuelga solo. Cuando he llegado esta mañana la cola llegaba a la calle y estaba lloviendo. La gente se ha tenido que juntar todo lo que podía para no mojarse", relata. Una escena que, según los usuarios, se repite con frecuencia y que pone de relieve las dificultades de acceso a un servicio esencial para muchos ciudadanos.