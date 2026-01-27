Roban 3.600 kilos de queso en la quesería 'Los Casareños' de Casar de Cáceres

Robo bien estudiado el que se produjo la pasada madrugada del lunes al martes en la quesería artesana Los Casareños, ubicada en el Polígono Industrial de Casar de Cáceres, con la sutracción unos 3.600 kilos de queso por el método del butrón, según fuentes policiales.

La empresa, centrada en la elaboración de quesos artesanales —especialmente variedades vinculadas a la tradicional Torta del Casar— ha sufrido un golpe considerable para su actividad, dado que el volumen robado equivale a una gran parte de su producción almacenada.

Investigación

Esta mañana, la Policía Judicial se ha personado en la quesería y ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera que hay enfrente, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y detectar movimientos sospechosos de vehículos o individuos.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que todo apunta a un robo bien planificado y con preparación previa, lo que ha supuesto un auténtico “palo” para el sector lácteo artesanal de la zona; un sector que, en muchos casos, depende de volúmenes medianos o pequeños de producto artesanal para su viabilidad.

La zona de Casar de Cáceres y es uno de los núcleos más importantes en España para la producción de queso artesano con Denominación de Origen Protegida (DOP). Este tipo de quesos –muy valorados por su sabor y su tradición– tienen un peso económico y cultural local importante; por lo que pérdidas de esta magnitud pueden afectar seriamente a su producción y posterior comercialización.

Otros robos

Según fuentes policiales, esta madrugada también se han registrado robos en otras industrias de la capital cacereña, incluyendo los establecimientos Nissan, Volkswagen y Electrofil (también por butrón) en el Polígono de Capellanías, lo que podría apuntar a una acción coordinada en varios objetivos industriales durante la madrugada.