Benjamín Alard, el organista más internacional de Atrium Musicae, que dará en Cáceres un "salto en el tiempo"

El organista francés Benjamín Alard es hoy en día uno de los músicos más reconocidos internacionalmente. Esta tarde, a las siete, podrá demostrar su talento con un concierto en la catedral de Coria (19.00 horas) que abrirá el ya prestigioso festival Atrium Musicae, que organiza la Fundación Atrio, liderada por Jose Polo y Toño Pérez, fundadores del relais&chateaux de Cáceres. Alard comenzó su carrera musical siendo muy joven; inició en un primer momento sus estudios de música en Dieppe, su ciudad natal. Poco después su pasión por el órgano le llevó a continuar su formación en el Conservatorio de Ruán. Posteriormente, también realizó estudios en torno al clavicémbalo, instrumento al que se acercó de la mano de la clavecinista Elizabeth Joyé. Junto a ella inició sus estudios en París, aunque continuó y finalizó su educación en torno a este instrumento en la Schola Cantorum de Basilea.

Actualmente es clavecinista y clavicordio, aunque desde 2005 desarrolla la mayor parte de su vida musical como organista clásico del órgano Bernard Aubertin de la iglesia de Saint-Louis-en- l'Île de París. Allí realiza cada temporada conciertos sobre la música de Bach. Combina esta ocupación con diversos recitales en cámara, tanto de órgano como de clavicémbalo. Actúa regularmente en dúo o trío en repertorios con artistas como Elisabeth Joyé, François Fernandez o Emmanuel Pahud, y como solista en ciclos musicales a lo largo de Europa, Japón y Norteamérica.

Horas antes de dar el pistoletazo de salida a la nueva edición del Festival de Música Clásica Atrium Musicae, Alard charla con El Periódico Extremadura. Confiesa su alegría por convertirse en protagonista de la Catedral de Coria gracias a su concierto. Posteriormente, el sábado 31 de enero, volverá a participar en el festival, pero esta vez desde la iglesia de Santa Maria de La Consolación en Garrovillas de Alconétar, allí realizará su concierto más esperado como intérprete del reconocido órgano renacentista de la localidad.

Descubrió el destacado instrumento el año pasado, y desde entonces espera la fecha señalada con especial ilusión. “Es como dar un salto en el tiempo”, explica el organista, quien destaca que lo que más le gusta es que el instrumento ofrece una experiencia muy especial: escuchar la misma música que habría producido antiguamente. Esto se debe a que el órgano se mantiene prácticamente intacto desde su construcción en torno al siglo XVI.

En su programa ‘Tientos y fantasías’ unirá la tradición española de Hernando de Cabezón, Pablo Bruna y Francisco Correa de Arauxo con figuras reconocidas de otras escuelas como Abraham van den Kerkhoven, Louis Couperin o John Blow. El itinerario musical finalizará con obras de Domenico Scarlatti y Johann Sebastian Bach.

De hecho, Alard ha realizado diversas grabaciones musicales en torno a las obras de Bach para discográficas como Editions Hortus, Alpha Classics o Harmonia Mundi. Sus interpretaciones, ampliamente aclamadas en el entorno de la música, le han llevado a ser galardonado con diversos premios. Entre ellos atesora el primer premio y el premio del público en el Concurso Internacional de Clavicémbalo de Brujas, y el primer premio del Concurso de Órgano Gottfried Silbermann de Freiberg. La cita, esta tarde en Coria, para volver a cautivar a su público.