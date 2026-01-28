Cáceres entra en Alerta Roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado

Cáceres ha saltado de Ingrid a Joseph para llegar a Kristin, la tercera borraca que toca a la ciudad desde el pasado viernes aunque ninguna tan fuerte como esta última. El Ayuntamiento de Cáceres había mandado en la noche de ayer un mensaje por todas sus plataformas avisando de que el temporal de hoy no era una broma. Pasadas las ocho de la mañana el consistorio avisaba del cierre de todos los centros municipales incluyendo también al cementerio, cerrrado a las visitas aunque sí se podrán realizar enterramientos, si se produjeran.

Minutos después informaba de que la Aemet elevaba a rojo el aviso por vientos en la ciudad y se pedía a los vecinos que evitaran los desplazamientos mientras que durase la alerta. Todos los servicios públicos actúan en estos momentos mientras se ha suspendido la recogida de residuos, cartón puerta a puerta, recogida de enseres, punto limpio móvil y fijo, que también se han cerrado, al igual que los colegios. La alarma saltó especialmente en la avenida de Antonio Hurtado a eso de las siete de la mañana, cuando el viento empezó a azotar con una fuerza desmedida, con rachas de viento de hasta 90 kilómetros, que se han llevado por delante árboles, carteles, contenedores de basura, papeleras, chapas que caían a la calzada y que han obligado al corte inmediato de la vía, generando una inquietante preocupación entre los vecinos y los servicios de emergencia.

Los contenedores

En San Francisco, las obras de mejora del saneamiento, a la altura del puente se han detenido. El viento seguía soplando y una armadura de acero de grandes dimensiones se desplazó hasta una farola, aunque afortunadamente no causó daños personales. En el barrio el vecindario comentaba, se agolpaba, captaba fotos con sus móviles mientras chapas de edificios caían y los precintos de plástico se despegaban por la fuerza del aire.

Imagen de la alerta. / El Periódico Extremadura

Ocurrió en la avenida del Brocense, donde se produjo una situación de emergencia después de que la caida de un árbol de grandes dimensiones hiciera añicos uno de los muros laterales del Instituto El Brocense, frente al parque del Rodeo y la réplica del templete de la Montaña. Hasta allí se desplazaron los operarios municipales que están llevando a cabo un trabajo encomiable. Los cascotes, las ramas, los troncos de los árboles se habían convertido en un gran amasijo que impedía el paso. Como los precintos de corte de la vía se los había llevado el viento los coches pasaban y, a la alturra del Pabellón Juan Serrano Macayo se veían obligados a dar la vuelta. No ocurrió lo mismo con un autobús, que se quedó parado en mitad de la calzada, sin poder realizar maniobras, a la espera de que despejaran la vía.

Desde la avenida del Brocense, en su enlace con la avenida de los Pilares así como en los alrededores de la calle San Ignacio los contenedores boca arriba habían caido al suelo. El viento todo se lo llevaba: vallas, cartelería y árboles, sobre todo muchos árboles, ramas, señales de tráfico, aunque eso sí, la rápida actuación de los servicios municipales y de los bomberos no tardaron en dejar expedita la zona para facilitar el tráfico y evitar, en la medida de lo posible, accidentes y caídas. Eso sí, la precaucióm prima.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales en este sentido: "Máxima precaución, por favor. Estamos haciendo intenso seguimiento desde anoche y con todos los servicios municipales a disposición de la ciudadanía ante las posibles incidencias que puedan surgir".