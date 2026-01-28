Dos negocios con una amplia trayectoria
La Madrila prepara un homenaje al Zani y Lambretta: "Perdemos dos emblemas de Cáceres"
Desde la asociación vecinal de la barriada lamentan el cierre de dos bares históricos que durante décadas han sido espacios clave de convivencia
La despedida casi simultánea del Zani y Lambretta, dos de los bares más emblemáticos de La Madrila, ha dejado una sensación de vacío entre los vecinos del barrio cacereño. Más allá del impacto económico, la desaparición de ambos locales supone la pérdida de espacios de encuentro que durante décadas han marcado la vida social de la zona.
Desde la asociación vecinal de La Madrila, su presidente, Paco de Borja, ha asegurado que el cierre por jubilación de ambos establecimientos supone un "impacto evidente" y que "el barrio se queda cojo durante un tiempo", al tratarse de locales con una fuerte implantación en la zona.
Lambretta, punto de encuentro
Por un lado, Lambretta, al frente del cual ha estado durante más de treinta años el gaditano Jesús Lambretta, se había consolidado como un punto de encuentro habitual tanto para vecinos como para clientela llegada de otros puntos de la ciudad.
Según De Borja, su propietario es "una persona muy popular, de sonrisa fácil y siempre al servicio de todo", que sin duda se echará en falta en la vida cotidiana del barrio.
El Zani, símbolo de la plaza Bruselas
A esta pérdida se suma el anuncio del cierre definitivo del bar Zani, previsto para esta semana, que también tiene una fuerte carga simbólica al tratarse de uno de los negocios con mayor arraigo en La Madrila.
Su responsable, Enrique Carrero, a quien el presidente vecinal define como "una persona muy cercana, con un humor muy extremeño y todo un referente de la hostelería y del barrio", ha estado al pie del cañón durante décadas en su bar, un establecimiento emblemático de la plaza de Bruselas, siempre marcado por el trato directo con la clientela.
Cierres puntuales
Desde la asociación vecinal descartan que estos cierres respondan a una crisis específica de La Madrila. "No creemos que sea una tendencia preocupante, sino una cuestión de edad y de cansancio acumulado", ha señalado De Borja, quien ha apuntado al relevo generacional como uno de los grandes retos del sector.
En este sentido, ha mostrado confianza en que ambos locales puedan resurgir en el futuro. "Tienen nombre y una clientela muy consolidada, por lo que no deberían tener problemas para volver a funcionar con nuevos propietarios", ha afirmado.
Cambio de hábitos
El presidente vecinal también ha enmarcado estos cierres en un contexto más amplio de transformación de los hábitos sociales. El auge del 'tardeo' y del 'tapeo' ha modificado la oferta hostelera del barrio, con la proliferación de taperías y restaurantes frente a los bares tradicionales de copas.
"Ya no se sale como antes, y este cambio no tiene que ver con normativas ni con medidas administrativas, sino que responde a una tendencia social", ha explicado, para añadir que esta evolución ha reducido en parte el ruido nocturno, aunque sigue concentrándose durante los fines de semana.
Homenaje
Para agradecer décadas de dedicación a La Madrila, desde el colectivo vecinal ya se trabaja en algún tipo de reconocimiento para ambos hosteleros, aunque prefieren guardar en secreto la iniciativa. "Lo que es evidente es que no se puede dejar pasar una despedida así", ha adelantado Paco de Borja, convencido de que la huella de estos bares permanecerá en la memoria colectiva del barrio.
