Denuncian la desaparición de un ara junto al templo romano de Jarilla (Cáceres)

Ara romana de Jarilla.

Ara romana de Jarilla.

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Investigadores han constatado la desaparición de un ara romana situada en las inmediaciones del templo romano de Jarilla (Cáceres), uno de los escasos ejemplares que permanecían aún in situ en este enclave arqueológico.

El hallazgo fue realizado recientemente por Luis Miguel Sánchez Benito, un ingeniero técnico industrial (ahora jubilado) que actualmente es estudiante de Historia y Antropología Prehistórica en la UNED; junto a su colaborador Juan Jesús Martín, durante varias visitas de campo efectuadas entre el pasado 30 de diciembre y el 20 de enero con motivo de un estudio de piedras labradas en el entorno del templo.

Ara romana de Jarilla.

Ara romana de Jarilla.

A 50 metros del templo

Según explican, el ara desaparecida se encontraba a unos 50 metros del templo, junto a un manantial natural, en una zona donde abundan este tipo de surgencias de agua. La pieza formaba parte del reducido conjunto de aras romanas conservadas en su ubicación original en la comarca de Tierras de Granadilla.

Los investigadores, que han desarrollado trabajos previos sobre el arco de Cáparra y el propio templo romano de Jarilla, alertan de que la desaparición supone una pérdida irreparable para el patrimonio histórico local y refuerza la preocupación por el riesgo de expolio en el yacimiento.

Este hecho se suma a las advertencias ya realizadas tras los incendios forestales del pasado verano, que dejaron al descubierto diversos elementos constructivos en las inmediaciones del templo. A raíz de aquellos incendios, el Ayuntamiento de Jarilla, junto a la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla y la Asociación Cultural SEdAP Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio de Plasencia, remitieron un escrito a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Inspección técnica

En dicho documento se solicitaba la inspección técnica de varios sillares aparecidos tras el fuego, así como medidas urgentes de protección para evitar su dispersión, deterioro o expolio, proponiendo incluso su traslado controlado al entorno protegido del templo romano.

El escrito, fechado el pasado 3 de septiembre de 2025 y firmado por el alcalde de Jarilla, Ángel Peña García; el presidente de la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla, Óscar Manuel Martín Martín; y el presidente de la Asociación SEdAP, Vicente Clemente Sánchez, subrayaba el interés histórico y cultural de estos restos y la necesidad de una intervención arqueológica supervisada.

La reciente desaparición del ara romana refuerza, a juicio de los investigadores, la urgencia de adoptar medidas efectivas de vigilancia, protección y conservación en el entorno del templo romano de Jarilla, uno de los enclaves arqueológicos más singulares del norte de la provincia de Cáceres.

Los autores del hallazgo han anunciado que trasladarán la información y la documentación gráfica disponible a las autoridades competentes y que en próximas fechas darán a conocer otros descubrimientos realizados en la zona.

