Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE en ExtremaduraAtrium MusicaeCuartos del BañoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Soliloquios

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Preguntas y respuestas que los hombres se han hecho sobre Dios"

Una pregunta milenaria que atraviesa la filosofía, la política y la experiencia humana, entre la negación radical, la fe razonada y la intuición de un ser que sostiene lo fugaz sin agotarse en ninguna definición

Un cielo estrellado.

Un cielo estrellado. / E. P.

Domingo Barbolla Camarero

Domingo Barbolla Camarero

Cáceres

A lo largo de la historia de la humanidad pocos nombres –cosas, entes, seres– han dividido y unido a los hombres como este vocablo. Controversias, búsqueda incansable, actos de heroísmos, crueldades, sentido, sinsentido. No hay un solo filósofo de esos que hemos elevado en el tiempo que no haya derramado unas líneas –cuando no toda su obra– en sus escritos. Incluso hoy que parece un tema denostado cualquier político en nuestras democracias y que quiera representarnos ha de mostrar su credo, a favor o en contra, de lo que para su sociedad representa Dios.

¿Acaso es un “invento” del inconsciente, tal como lo mostrara Freud? ¿O acaso el símbolo de la sociedad en su conjunto de Durkheim? ¿O la demencia de un hombre enfermo de David Hume? ¿O un invento a superar por la humanidad según Bertrand Russell? ¿O quizá un instrumento en manos del poder en la lógica de Marx? ¿Una continua duda a lo Comte Sponville? ¿Lo eternamente Otro de Karl Barth? ¿El eterno retorno de Eliade? ¿El núcleo mismo de la evolución humana de Rapapport? ¿El Logos griego como principio ordenador? ¿El Padre misericordioso del evangelio de Jesús? ¿El continuo instante de Krishnamurti? ¿El orden captado por la razón de Spinoza?¿La confianza razonada en la experiencia vital de los primeros discípulos de Hans Küng? ¿Una experiencia subjetiva que traspasa la razónsegúnWillian James? ¿El alfa y el omega de Teilhard de Chardin? ¿La infinita misericordia de Walter Kasper? ¿El nirvana de Buda? ¿Es la fe de SorenKierkeggard el punto de inflexión entre el existir o no de Dios? ¿Acaso la razón traspasa sus límites al admitir a Dios, cuando Él ha sido el dador de la misma al hombre en el decir de Kant? ¿O quizás se pueda vivir sin Dios como lo hizo Nietzsche? En mi caso la mejor expresión que he encontrado ha sido en el libro Ser finito, ser eterno de la filósofa y religiosa EdithStein.Así dice: “Porque el hecho innegable de que mi ser es fugaz, que se mantiene de momento en momento y que está expuesto a la posibilidad de no ser, le corresponde otro hecho igualmente innegable, que, a pesar de esta fugacidad, soy y soy mantenido en el ser de momento en momento, y en mi ser fugaz abrazo un ser que perdura”. ¿Alguien lo puede decir mejor?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
  2. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  3. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  4. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  5. Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
  6. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  7. Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
  8. La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres

Tomás Pérez de Cáceres llevó la emoción de la antorcha olímpica a toda Extremadura

Tomás Pérez de Cáceres llevó la emoción de la antorcha olímpica a toda Extremadura

El Museo Helga de Alvear de Cáceres acogerá la proyección de 'Una vida mejor' el 28 de enero con entrada gratuita

El Museo Helga de Alvear de Cáceres acogerá la proyección de 'Una vida mejor' el 28 de enero con entrada gratuita

El Guadiloba vuelve a desembalsar durante todo el día tras ganar 900 millones de litros de agua en solo doce horas en Cáceres

El Patio, 32 años de barra firme en la avenida de la Bondad de Cáceres

El Patio, 32 años de barra firme en la avenida de la Bondad de Cáceres

Andamios en La Chicuela de Cáceres para el arreglo de su fachada en plena calle San Antón

Andamios en La Chicuela de Cáceres para el arreglo de su fachada en plena calle San Antón

Pedro García, creador de contenidos, se declara enamorado de Villanueva de la Vera en Cáceres: "Es el pueblo que más me gusta"

Pedro García, creador de contenidos, se declara enamorado de Villanueva de la Vera en Cáceres: "Es el pueblo que más me gusta"

La peluquería de Cáceres donde la espera no supera los cinco minutos

La peluquería de Cáceres donde la espera no supera los cinco minutos

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Preguntas y respuestas que los hombres se han hecho sobre Dios"

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Preguntas y respuestas que los hombres se han hecho sobre Dios"
Tracking Pixel Contents