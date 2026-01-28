El drama de Médico Sorapán en Cáceres: "Sonó un estruendo brutal"

El temporal ha provocado el desprendimiento de la cubierta de un edificio en la céntrica calle Médico Sorapán junto a Antonio Hurtado, una de las vías más castigadas por la borrasca Kristin. Los vecinos, aun con el miedo en el cuerpo, han mostrado su pesar por lo ocurrido: “Sonó un estruendo brutal”, dijeron. Los afectados, del bloque número 9, han denunciado importantes daños. El suceso se ha producido en torno a las ocho y media de la mañana y la comunidad de propietarios afectada ya ha iniciado el procedimiento para que el consorcio de seguros pague los desperfectos causados.

La calle Médico Sorapán de Cáceres ha dejado una impactante estampa tras el paso del temporal. La cubierta de un edificio ha caído sobre otro colindante y ha provocado daños significativos. La comunidad de propietarios afectada ha anunciado que el asunto ya se ha puesto en manos del consorcio de seguros y que reclamarán daños y perjuicios.

También se han producido daños en la avenida Virgen de la Montaña, en el edificio del Estanco de Colón. Según relatan testigos presenciales, una enorme chapa ha caído desde una altura de diez pisos y ha causado importantes daños en un coche.

El Ayuntamiento de Cáceres mantiene activo un dispositivo municipal de coordinación ante la situación de emergencia provocada por el aviso meteorológico de nivel naranja, elevado posteriormente a rojo, por fuertes vientos que se está registrando en la ciudad.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha convocado y presidido una reunión de coordinación celebrada en la Jefatura de la Policía Local, en la que han participado, además del alcalde, el concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, jefe de la Policía Local, Marcos Durán, efectivos de Protección Civil, DYA, responsables de los servicios municipales del Ayuntamiento (entre ellos, Infraestructuras, edificación y Regencia), así como representantes de las empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria, Valoriza, y de Parques y Jardines.

Durante la reunión se ha informado de queno se han registrado daños personales, si bien sí se han producido numerosos daños materiales como consecuencia del fuerte viento, entre ellos la caída de árboles, ramas, tejas, cornisas, cascotes, elementos de cubiertas y otros desprendimientos en la vía pública.

Entre las principales incidencias registradas se encuentran la caída de árboles y ramas en vías como la calle Antonio Hurtado, o en la avenida de El Brocense, donde ha caído un árbol de grandes dimensiones procedente del patio del Instituto derribando parte del muro perimetral del centro.

También ha caído un árbol en la entrada del colegio Carmelitas, en las traseras del colegio Gabriel y Galán, la zona peatonal de Moctezuma y una palmera de grandes dimensiones en la zona de Colón.

Asimismo, se han producido desprendimientos de lamas metálicas en La Roche Sur Yon; cubiertas en las calles San Pedro y barriada de Fratres; un desprendimiento de cubierta en la pista de Cáceres El Viejo; y daños en el pabellón Moctezuma, el desprendimiento de una plancha que ha caído sobre un vehículo en la avenida Virgen de la Montaña, daños en el cerramiento de la pista deportiva de la Residencial Gredos, así como la caída de ladrillos de fachadas.

Se han registrado contenedores que han invadido la calzada arrastrados por el viento; algunos de ellos han sido volcados de manera controlada por la empresa concesionaria Valoriza para evitar que fueran desplazados por el viento. Esta empresa ha suspendido temporalmente los servicios de recogida de residuos, incluido el cartón puerta a puerta, la recogida de enseres y el punto limpio móvil, y ha procedido al cierre del punto limpio fijo.

El Paseo Alto ha sido precintado debido a la presencia de numerosas ramas caídas y se mantiene una vigilancia constante ante posibles desprendimientos de cornisas y cascotes en la vía pública.

En el ámbito social, se ha activado un dispositivo de atención a personas en situación de calle.

Asimismo, el consistorio ha decidido mantener cerrados todos los parques y zonas verdes hasta nuevo aviso. Durante la jornada de mañana permanecerán cerrados con el fin de evaluar los daños ocasionados por el temporal y evitar riesgos para la ciudadanía.

El equipo de Gobierno, con el alcalde al frente, sigue de manera permanente la evolución de la situación desde la Jefatura de la Policía Local, manteniendo a todos los servicios municipales en estado de alerta y coordinación para actuar ante cualquier eventualidad derivada del temporal.

En estos momentos, participan en el dispositivo 56 agentes de Policía Local, entre el personal del servicio ordinario, refuerzo y personal de segunda actividad que se ha activado. Para la tarde se mantiene un dispositivo especial y se pondrá en marcha un servicio especial de atestados para atender a los ciudadanos y recoger posibles denuncias por daños que haya provocado el temporal.

Además, trabajantodos los operarios disponiblesde Talher, Parques y Jardines, y todo el personal disponible de Valoriza y de servicios de emergencia de DYA, Protección Civil y ARA.