Éxito en el impresionante operativo para retirar el camión volcado sobre el río Ayuela en Cáceres

Un amplio y complejo operativo ha trabajado desde este lunes en el puente del Mortero, sobre el río Ayuela, en el término municipal de Cáceres, para retirar el camión cargado con pacas de paja que cayó al cauce el pasado jueves. El accidente dejó una imagen tan impactante como llamativa y se produjo cuando el vehículo se dirigía a la finca Carbonosa para descargar la mercancía.

El suceso tuvo lugar en el camino de Monte Almeida, muy próximo a las inmediaciones de la ermita de San Jorge y del ecoparque de Cáceres. Según han explicado vecinos de fincas cercanas, el camión se precipitó al río al pisar el borde del puente durante el paso. El accidente ha causado importantes daños materiales, tanto en el propio vehículo como en la carga que transportaba, aunque, afortunadamente, no se registraron daños personales.

Los trabajos para la retirada del camión comenzaron en la jornada del lunes y han sido ejecutados por la empresa Grúas Eugenio, que desplazó hasta la zona uno de sus vehículos de mayor capacidad para realizar la operación con las máximas garantías. Si ya resultaba llamativa la imagen del camión volcado en el cauce, aún más espectacular ha sido la estampa de la gigantesca grúa levantando toneladas de peso para sacarlo del río, una labor que también ha requerido el apoyo de otros camiones de la misma empresa.

Las primeras tareas pudieron desarrollarse sin excesivas complicaciones, ya que en ese momento las precipitaciones habían sido escasas. Sin embargo, la situación ha empeorado notablemente durante la mañana de este martes, después de una noche marcada por la lluvia. El caudal del río Ayuela ha aumentado de forma considerable, lo que ha dificultado especialmente la retirada de las pacas de paja. En algunas de las imágenes captadas durante el operativo se puede observar cómo los camiones de Grúas Eugenio trabajan con el agua alcanzando prácticamente la altura de las ruedas.

El accidente se ha producido en el camino de Monte Almeida, una vía de más de 30 kilómetros que cobra especial relevancia para los vecinos de Cuartos del Baño, quienes no pueden utilizarla para salir de sus fincas cuando llueve debido a que el río Salor anega su único acceso. De hecho, estos mismos vecinos han advertido a este diario de que “lo ocurrido con el camión es solo un aviso”, alertando de que podrían producirse situaciones de mayor gravedad si algún turismo intenta cruzar el viaducto cuando el nivel del agua ha subido considerablemente.