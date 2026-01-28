El Guadiloba vuelve a desembalsar durante todo el día tras ganar 900 millones de litros de agua en solo doce horas en Cáceres

El pantano del Guadiloba volvió a vivir una nueva jornada de desembalse, la quinta consecutiva. La compuerta lateral (que ya estuvo abierta durante varias horas del lunes) volvió a abrirse a eso de las doce de la mañana para seguir manteniendo el nivel por debajo del 81%. Además, las del fondo seguían abiertas. La situación no está llegando a ser extrema en el embalse gracias a estos desembalses preventivos y controlados, pero son días en los que la presa está subiendo mucho su cota. Por poner en contexto, a la una de la madrugada del pasado lunes al martes, el pantano presentaba 15,89 hectómetros cúbicos de capacidad. Doce horas más tarde, justo cuando se abrió esta compuerta, tenía 16,79. La diferencia era de 0,9 hectómetros cúbicos. Es decir, en apenas medio día habían entrado 900.000.000 litros de agua al embalse que abastece a la ciudad de Cáceres, además de a Sierra de Fuentes y Malpartida de Cáceres. No solo proceden de las lluvias, también lo hace de los arroyos cercanos.

Control

El objetivo es controlar la crecida de agua y que se pueda mantener todo el tiempo posible entre el 80 y el 85 por ciento del total. Esto supone que el pantano tenga siempre entre 16 y 17 hectómetros cúbicos embalsados (del total de 20 al que puede llegar). Ante la previsión de fuertes lluvias, se ha planteado la posibilidad de mantener durante toda la madrugada la compuerta lateral abierta, pero esto no ha sido confirmado. Según la información aportada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la presa se encuentra en aviso naranja, lo que advierte de una situación potencialmente peligrosa con riesgo real para las actividades humanas en el cauce y sus márgenes, así como posibles inundaciones en zonas próximas. La intención de realizar el desembalse de forma controlada era para evitar esto en las huertas de la Comunidad de Regantes La Concordia, en la Ribera del Marco.

150 millones

El embalse del Guadiloba está tirando actualmente unos 150 millones de litros de agua cada hora que estuvo abierta la compuerta lateral (se prevé que se termine cerrando a lo largo de la tarde). Gran parte del total viene motivado por la nueva apertura. Por ella salen 27,5 metros cúbicos por segundo, que equivale a 37.500 litros por segundo, 2.250.000 por minuto y 135.000.000 cada hora. A esto hay que sumar el agua que sale por las compuertas del fondo (4.300 litros por segundo, 258.000 por minuto y 15.480.000 por hora).

Cabe recordar que el servicio de Inspección de Servicios de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente se ha coordinado con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y la Policía Local de Cáceres para supervisar el estado de los arroyos situados en las inmediaciones de la ciudad a lo largo de todos estos días. Esta vigilancia resulta clave, ya que, una vez cesan las lluvias, el nivel del embalse puede seguir aumentando al recibir el caudal de estos afluentes.