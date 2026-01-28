El Museo Helga de Alvear de Cáceres acogerá la proyección de 'Una vida mejor' el 28 de enero con entrada gratuita

Opciones para disfrutar la ciudad sin importar el clima:

Cine en el Museo Helga de Alvear: 'Una vida mejor'

El miércoles 28 de enero, de 18.00 a 19.30, el auditorio del Museo Helga de Alvear acogerá la proyección de 'Una vida mejor', película independiente estadounidense dirigida por Chris Weitz (2011), protagonizada por Demián Bichir, nominado al Oscar al Mejor Actor en 2012.

Esta sesión forma parte de la segunda edición de Cinemundo. Proyectar en un campo de islas, un ciclo de cine que muestra películas seleccionadas por colectivos, ONGs y personas expatriadas que trabajan con refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. La actividad se enmarca dentro del programa Un Museo Abierto al Mundo, desarrollado por el Museo Helga de Alvear en colaboración con la Fundación “la Caixa”, cuyo objetivo es fomentar el diálogo intercultural y la inclusión de la población migrante.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, invitando al público a disfrutar del cine y a participar en un espacio de reflexión sobre la diversidad y la experiencia migrante.

Conferencia performativa 'Versos arrojados con prisa' en el Museo Vostell Malpartida

El miércoles 28 de enero de 2026, el artista e investigador Roberto Herrero García ofrecerá la conferencia performativa Versos arrojados con prisa en el Museo Vostell Malpartida, de 19.00 a 20.00 horas. Durante el encuentro, Herrero García compartirá las ideas que sustentan su proyecto de residencia artística, que continuará en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres a partir de febrero.

Cartel oficial de la charla. / Museo Vostell Malpartida.

La residencia cuenta con el apoyo de la Unión Europea y los fondos NextGenerationEU, así como del Ministerio de Cultura y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Taller de Lectura en el Ateneo de Cáceres: 'Ciudad y Literatura'

El próximo viernes 30 de enero, a las 18.30 horas, el Ateneo de Cáceres acogerá una nueva sesión del Taller de Lectura 2026, dentro del ciclo 'Ciudad y Literatura'. En esta ocasión, los participantes analizarán y debatirán la obra Montedidio, del reconocido autor italiano Erri de Luca.

Cartel oficial del taller en el Ateneo de Cáceres. / Ateneo de Cáceres.

Los talleres de lectura no solo fomentan el hábito de leer, sino que también permiten reflexionar sobre la relación entre la literatura y la vida urbana, explorar nuevos mundos a través de los textos y compartir distintas perspectivas en un ambiente participativo. La lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la sensibilidad cultural, aspectos que este ciclo busca potenciar a través de encuentros regulares y accesibles para todos los interesados.