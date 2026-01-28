Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE en ExtremaduraAtrium MusicaeCuartos del BañoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

El Museo Helga de Alvear de Cáceres acogerá la proyección de 'Una vida mejor' el 28 de enero con entrada gratuita

Un filme que aborda la experiencia migrante, con entrada gratuita hasta completar aforo

Película 'Una vida mejor' con el actor mexicano Demián Bichir.

Película 'Una vida mejor' con el actor mexicano Demián Bichir. / Courtesy Summit Entertainment.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Opciones para disfrutar la ciudad sin importar el clima:

Cine en el Museo Helga de Alvear: 'Una vida mejor'

El miércoles 28 de enero, de 18.00 a 19.30, el auditorio del Museo Helga de Alvear acogerá la proyección de 'Una vida mejor', película independiente estadounidense dirigida por Chris Weitz (2011), protagonizada por Demián Bichir, nominado al Oscar al Mejor Actor en 2012.

Esta sesión forma parte de la segunda edición de Cinemundo. Proyectar en un campo de islas, un ciclo de cine que muestra películas seleccionadas por colectivos, ONGs y personas expatriadas que trabajan con refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. La actividad se enmarca dentro del programa Un Museo Abierto al Mundo, desarrollado por el Museo Helga de Alvear en colaboración con la Fundación “la Caixa”, cuyo objetivo es fomentar el diálogo intercultural y la inclusión de la población migrante.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, invitando al público a disfrutar del cine y a participar en un espacio de reflexión sobre la diversidad y la experiencia migrante.

Conferencia performativa 'Versos arrojados con prisa' en el Museo Vostell Malpartida

El miércoles 28 de enero de 2026, el artista e investigador Roberto Herrero García ofrecerá la conferencia performativa Versos arrojados con prisa en el Museo Vostell Malpartida, de 19.00 a 20.00 horas. Durante el encuentro, Herrero García compartirá las ideas que sustentan su proyecto de residencia artística, que continuará en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres a partir de febrero.

Cartel oficial de la charla.

Cartel oficial de la charla. / Museo Vostell Malpartida.

La residencia cuenta con el apoyo de la Unión Europea y los fondos NextGenerationEU, así como del Ministerio de Cultura y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Taller de Lectura en el Ateneo de Cáceres: 'Ciudad y Literatura'

El próximo viernes 30 de enero, a las 18.30 horas, el Ateneo de Cáceres acogerá una nueva sesión del Taller de Lectura 2026, dentro del ciclo 'Ciudad y Literatura'. En esta ocasión, los participantes analizarán y debatirán la obra Montedidio, del reconocido autor italiano Erri de Luca.

Noticias relacionadas

Cartel oficial del taller en el Ateneo de Cáceres.

Cartel oficial del taller en el Ateneo de Cáceres. / Ateneo de Cáceres.

Los talleres de lectura no solo fomentan el hábito de leer, sino que también permiten reflexionar sobre la relación entre la literatura y la vida urbana, explorar nuevos mundos a través de los textos y compartir distintas perspectivas en un ambiente participativo. La lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la sensibilidad cultural, aspectos que este ciclo busca potenciar a través de encuentros regulares y accesibles para todos los interesados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
  2. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  3. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  4. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  5. Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
  6. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  7. Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
  8. La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres

Tomás Pérez de Cáceres llevó la emoción de la antorcha olímpica a toda Extremadura

Tomás Pérez de Cáceres llevó la emoción de la antorcha olímpica a toda Extremadura

El Museo Helga de Alvear de Cáceres acogerá la proyección de 'Una vida mejor' el 28 de enero con entrada gratuita

El Museo Helga de Alvear de Cáceres acogerá la proyección de 'Una vida mejor' el 28 de enero con entrada gratuita

El Guadiloba vuelve a desembalsar durante todo el día tras ganar 900 millones de litros de agua en solo doce horas en Cáceres

El Patio, 32 años de barra firme en la avenida de la Bondad de Cáceres

El Patio, 32 años de barra firme en la avenida de la Bondad de Cáceres

Andamios en La Chicuela de Cáceres para el arreglo de su fachada en plena calle San Antón

Andamios en La Chicuela de Cáceres para el arreglo de su fachada en plena calle San Antón

Pedro García, creador de contenidos, se declara enamorado de Villanueva de la Vera en Cáceres: "Es el pueblo que más me gusta"

Pedro García, creador de contenidos, se declara enamorado de Villanueva de la Vera en Cáceres: "Es el pueblo que más me gusta"

La peluquería de Cáceres donde la espera no supera los cinco minutos

La peluquería de Cáceres donde la espera no supera los cinco minutos

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Preguntas y respuestas que los hombres se han hecho sobre Dios"

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Preguntas y respuestas que los hombres se han hecho sobre Dios"
Tracking Pixel Contents