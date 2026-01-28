El palacete neoversallesco de Cáceres, testigo de una ciudad noble y contradictoria

Señorial, blasonada y noble, así es la zona de Cáceres que engloba a las calles San José y Zurbarán, a los pies del barrio de Luna. Precisamente en San José comienza nuestro recorrido matutino junto al parking de Obispo Galarza, donde ya no existe lo que durante años fue la fábrica de muebles de Manuel Méndez. Ahora el local está en obras y albergará un nuevo establecimiento comercial. San José conserva todavía viviendas casi palaciegas, de aire solariego. La del número 18 es un buen ejemplo de ello.

En contraste, en la misma calle se alza un edificio contemporáneo que ya funciona como referencia visual: el conocido edificio rojo, concebido bajo criterios de eficiencia energética, una maravillosa rareza moderna en una zona popular y castiza que conecta directamente con Santa Gertrudis y la avenida de Hernán Cortés. En el número 22 aparece la peluquería Toñi, aparentemente cerrada. Lo mismo ocurre con Electrónica Javier, antiguo servicio técnico de televisión, vídeo y sonido, que aún conserva un rótulo de otra época, con un número de teléfono sin prefijo (210574). Un detalle que hace que no nos olvidemos de quienes fuimos.

San José se sitúa entre la Plaza Mayor y la Plaza de Toros, muy cerca del barrio de Luna, un entramado urbano y castizo que salta a la calle Zurbarán a través de un arandel adaptado con rampas de accesibilidad. La obra resulta funcional y, en lo técnico, está bien resuelta. Incluso agradable en su parte superior, donde se ha generado una pequeña placita con bancos. Sin embargo, la pared de la rampa -de unos 50 metros- aparece saturada de grafitis, entre ellos uno que reza “perros sueltos”, una intervención que afea un entorno que debería estar especialmente cuidado.

Estas actuaciones fueron financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), bajo el lema Una manera de hacer Europa. La obra formaba parte de la mejora de accesibilidad al nuevo corredor medioambiental, conectando el centro histórico con Parras y Galarza, dentro del objetivo OT4 (economía baja en emisiones de carbono). La actuación estuvo cofinanciada al 80% por fondos FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, con participación del Ayuntamiento de Cáceres.

Zurbarán: esencia, actividad y contradicciones

Ya en Zurbarán, una de las calles con más esencia de la ciudad, iniciamos el recorrido por el final, el número 30, donde se encuentra Chan Company, vinculada al ámbito audiovisual y justo allí sigue plenamente operativo el Servicio Técnico de Reparación de Electrodomésticos STR Cáceres, con actividad diaria y atención en el 927 24 64 92. En el número 28 destaca una vivienda palaciega de gran belleza, aunque pared con pared aparece un cocherón intervenido por grafitis, una constante en la ciudad que ni el patrimonio logra esquivar.

El ayuntamiento ha ejecutado mejoras en la calzada, y parte del pavimento presenta un estado notable, especialmente a la altura de los apartamentos turísticos Las Avutardas (teléfono 652 944 335), reflejo del empuje del turismo urbano y rural en Cáceres.

Zurbarán, San José y Barrio de Luna en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Enfrente, los bloques que se levantaron en San José y que enlazan con Zurbarán gracias a una obra de viviendas de protección oficial, una promoción privada de los años 70-80 del promotor Atyva S.A. y que cuentan con unas escaleras de acceso de aspecto indigno por la suciedad y las pintadas. Frente a ellas, el contraste: viviendas antiguas rehabilitadas con criterio, especialmente el edificio del número 14, intervenido por Díaz-Trancón, cuyo resultado arquitectónico es notable. Más adelante, en el número 8, se aprecia un inmueble con una estructura singular y un patio interior con enredaderas que aporta un carácter casi secreto al conjunto urbanístico de la zona.

En el número 3, otra promoción de VPO. En los bajos, un local se encuentra a la venta, comercializado por inmobiliarias como Fernández o RM. La incógnita queda abierta: ¿si alguien se lo queda podría hacer vivienda, negocio o futuro alojamiento turístico?

En el número 1, al inicio de la calle, se localiza Pan Habla, una panadería escuela que en estos días permanece cerrada por vacaciones (entre el 27 y el 30 de enero). Su horario habitual es de martes a viernes de 9.30 a 15.00 horas, y por la tarde martes, miércoles y jueves de 17.30 a 19.30.

En el mismo enclave se sitúa Solavtec, dedicada a electricidad, seguridad y telecomunicaciones, y Publiasa, especializada en publicidad en autobuses urbanos de Cáceres, además de trabajos de imprenta, maquetación, editorial, libros e impresión digital.

El paseo desemboca finalmente en la Plaza de la Concepción, una de las grandes joyas urbanas de Cáceres, presidida por el palacete que en su tiempo fue propiedad de los López-Montenegro. Se trata de uno de los últimos vestigos del estilo neoversallesco que quedan en Cáceres. Dispone de cuatro plantas, incluido sótano y una parte superior. Hay dos plantas principales, una de invierno (la segunda) y otra de verano (la primera). La de invierno tiene al menos seis dormitorios, salones, un gran comedor y un magnífico mirador.

El cacereño Juan García Pelayo mandó construir esta casa en 1912 al arquitecto francés Galerón. Las obras culminaron en 1915 y dieron como resultado este edificio que se mezcla con elementos modernistas (los miradores). Las puertas, de estilo español, son obra de 1916 de Francisco Acedo, artista que introdujo en Cáceres los nuevos lenguajes muebles y cuya amplia obra evolucionó de un modernismo inicial a un final art-déco. Destaca su escalera central de acceso, que es de mármol, y su claraboya. Todos estos elementos, incluida la fachada, están protegidos.

Y todo eso a los pies del Barrio de Luna. No es casual que deba su nombre al presbítero don Francisco José de Luna y Berrocal, quien en 1751 solicitó permiso al Ayuntamiento de Cáceres para edificar junto a la Peña Redonda la primera casa de la zona. Aquella vivienda originó un conjunto que hoy mantiene el apellido de quien puso la primera piedra. Joyas que nos vuelven a recordar que no sabemos lo que tenemos y, aun peor, no sabemos valorarlo.