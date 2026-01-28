Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro García, creador de contenidos, se declara enamorado de Villanueva de la Vera en Cáceres: "Es el pueblo que más me gusta"

De sus primeros pasos compartiendo consejos de osteopatía en redes sociales a consolidarse como creador de contenido, García mantiene un vínculo especial con Extremadura, donde combina trabajo y pasión por la naturaleza

Pedro García, creador de contenidos digitales.

Pedro García, creador de contenidos digitales. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Pedro García, conocido en Instagram como @pedrogarcilo, se adentró en el mundo de las redes sociales como un simple pasatiempo. Apasionado desde siempre por la naturaleza y el entorno rural, comenzó de manera amateur compartiendo fotografías y, con el tiempo, dio el salto al formato vídeo a través de reels, donde fue consolidando su presencia digital.

"Mis vídeos empezaron a llegar a muchísima gente y fue entonces cuando comencé a ser un poco más creativo, cuidando cada vez más la edición y la forma de contar las cosas. Esto ocurrió hace algo menos de cinco años. Recuerdo que al principio ni siquiera sabía hacer una historia en Instagram, fue un amigo quien me enseñó".

Primeros pasos en redes sociales

"En los inicios, mi contenido estaba centrado exclusivamente en dar consejos relacionados con mi trabajo como osteópata, sobre todo en TikTok: cómo aliviar molestias cervicales, estiramientos o pequeños hábitos para el día a día. Tenía dos cuentas, una profesional y otra más enfocada al ocio, hasta que decidí unificarlas y dirigir a toda la comunidad hacia mi perfil de viajes. Con el tiempo, tuve que desvincularme parcialmente de la osteopatía en redes sociales, ya que muchos de los vídeos se viralizaban y recibía numerosas consultas. Aun así, en mi día a día sigo trabajando como osteópata y lo compagino con las redes sociales, que a día de hoy se han convertido en un trabajo más".

Acuerdos publicitarios remunerados

García explica que, en sus inicios, colaboraba con distintos alojamientos y marcas a cambio de productos o experiencias, una práctica habitual entre los creadores de contenido que comienzan en el sector. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas colaboraciones evolucionaron hacia acuerdos publicitarios remunerados.

Un vínculo especial con Extremadura

Por último, en relación con Extremadura, el experto señala que visita con frecuencia la región, ya que su tío posee una casa en estas tierras, lo que le ha permitido mantener un vínculo cercano y constante con la zona. "He trabajado en Jarandilla de la Vera y también en Villanueva de la Vera, donde he colaborado con varios alojamientos. Además, he estado en el Valle del Jerte participando en diferentes proyectos y sorteos. Realizo muchísimas acciones vinculadas a Extremadura. También tengo una casa allí, que visito con bastante frecuencia. Me encanta la zona y, en verano, disfruto especialmente de las piscinas naturales. Villanueva de la Vera me vuelve loco, es el pueblo que más me gusta y lo considero muy especial. El Jerte, por su parte, es una auténtica maravilla, un verdadero pulmón verde".

