La peluquería de Cáceres donde la espera no supera los cinco minutos

Estrella y Ana, hermanas y socias, están al frente de Peluquería Estrella en Cáceres. El proyecto comenzó hace once años de la mano de Estrella y, dos años después, se incorporó Ana. "Empecé ofreciendo únicamente servicios de peluquería, pero pronto me di cuenta de que los clientes demandaban mucho la parte de estética, sobre todo para bodas. Fue entonces cuando Ana se incorporó al proyecto. Siempre lo tuve claro: no había plan B, quería ser peluquera sí o sí. Recuerdo que, cuando fui a matricularme para formarme en el instituto, me insistían en que incluyera otras opciones, pero yo decía que, si no entraba en peluquería, esperaría un año más hasta conseguirlo. Después de trabajar en varios sitios, en un sector que tradicionalmente ha estado mal pagado, con 25 años decidí lanzarme y emprender, dar el paso y tirarme al charco, como se suele decir. A día de hoy estoy muy contenta: hay días buenos y malos, como en cualquier trabajo, pero siempre pesa más lo bueno".

El área de estética del salón

Ana es la responsable de todo lo relacionado con el área de estética del salón. Se encarga de los servicios de maquillaje, especialmente para eventos y celebraciones, así como de los distintos tratamientos faciales y corporales y de los servicios de manicura, aportando una atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada clienta.

Tendencias actuales

Por otro lado, en cuanto a las tendencias, Estrella señala que las mechas y los alisados continúan siendo los servicios más demandados, aunque con una clara apuesta por resultados cada vez más naturales y respetuosos con el cabello, muy alejados de las técnicas que se utilizaban cuando ella comenzó en la profesión. Por su parte, Ana destaca que, en el ámbito de la estética, lo que más solicitan sus clientas son los servicios de manicura, una demanda constante durante todo el año. No obstante, explica que existen picos estacionales, especialmente de cara al verano, cuando aumentan las ceras y los tratamientos corporales para preparar el cuerpo, aunque las manos siguen siendo el servicio estrella en cualquier época.

Clientes masculinos

"Además, hemos notado que el consumo ha aumentado. Antes, las uñas se hacían casi exclusivamente para bodas o eventos puntuales, pero ahora la gente se arregla mucho más incluso para ir a trabajar. También ha cambiado mucho el perfil de clientes masculinos: antes venían solo a lo básico y ahora cada vez son más los chicos que se cuidan, especialmente las cejas. De hecho, tenemos un porcentaje bastante alto de hombres que reservan las dos citas a la vez, tanto para cortarse el pelo como para hacerse las cejas".

Ellas trabajan siempre con cita previa, un sistema que les permite organizar mejor el trabajo y evitar esperas innecesarias. De hecho, una de las cuestiones que más valoran sus clientas es la puntualidad, ya que habitualmente no esperan más de cinco minutos para ser atendidas. Por último, han querido agradecer la confianza que sus clientas han depositado en ellas a lo largo de estos once años. Un respaldo que consideran fundamental para la continuidad del negocio.