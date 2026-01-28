Rafa Mateos solicitará que Cáceres sea declarada zona catastrófica tras el paso de la borrasca Kristin

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha dado orden de iniciar los trámites necesarios para solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (más conocida como declaración de ‘zona catastrófica’) tras el episodio de fuertes vientos registrado en la ciudad.

Esta solicitud tiene como objetivo que el Ayuntamiento pueda acogerse a las ayudas y fondos habilitados por otras administraciones para hacer frente a los desperfectos ocasionados tanto en el entorno urbano como en infraestructuras y equipamientos municipales.

Fotogalería | El temporal en Cáceres, más imágenes / Carlos Gil

Desde el consistorio se está realizando una evaluación técnica de los daños producidos durante la jornada, que servirá de base para la elaboración del informe que acompañará a la petición formal ante las administraciones competentes.

El Ayuntamiento de Cáceres mantiene activo un dispositivo municipal de coordinación ante la situación de emergencia provocada por el aviso meteorológico de nivel naranja, elevado posteriormente a rojo, por fuertes vientos que se está registrando en la ciudad.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha convocado y presidido una reunión de coordinación celebrada en la Jefatura de la Policía Local, en la que han participado, además del alcalde, el concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, jefe de la Policía Local, Marcos Durán, efectivos de Protección Civil, DYA, responsables de los servicios municipales del Ayuntamiento (entre ellos, Infraestructuras, edificación y Regencia), así como representantes de las empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria, Valoriza, y de Parques y Jardines.

Durante la reunión se ha informado de queno se han registrado daños personales, si bien sí se han producido numerosos daños materiales como consecuencia del fuerte viento, entre ellos la caída de árboles, ramas, tejas, cornisas, cascotes, elementos de cubiertas y otros desprendimientos en la vía pública.

Entre las principales incidencias registradas se encuentran la caída de árboles y ramas en vías como la calle Antonio Hurtado, o en la avenida de El Brocense, donde ha caído un árbol de grandes dimensiones procedente del patio del Instituto derribando parte del muro perimetral del centro.

El drama de Médco Sorapán: la borrasca en Cáceres / Jorge Valiente

También ha caído un árbol en la entrada del colegio Carmelitas, en las traseras del colegio Gabriel y Galán, la zona peatonal de Moctezuma y una palmera de grandes dimensiones en la zona de Colón.

Asimismo, se han producido desprendimientos de lamas metálicas en La Roche Sur Yon; cubiertas en las calles San Pedro y barriada de Fratres; un desprendimiento de cubierta en la pista de Cáceres El Viejo; y daños en el pabellón Moctezuma, el desprendimiento de una plancha que ha caído sobre un vehículo en la avenida Virgen de la Montaña, daños en el cerramiento de la pista deportiva de la Residencial Gredos, así como la caída de ladrillos de fachadas.

Se han registrado contenedores que han invadido la calzada arrastrados por el viento; algunos de ellos han sido volcados de manera controlada por la empresa concesionaria Valoriza para evitar que fueran desplazados por el viento. Esta empresa ha suspendido temporalmente los servicios de recogida de residuos, incluido el cartón puerta a puerta, la recogida de enseres y el punto limpio móvil, y ha procedido al cierre del punto limpio fijo.