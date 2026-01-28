Situación “crítica” de seguridad en Cáceres: seis sindicatos de la Policía Nacional denuncian “años de negligencias”

Los seis sindicatos con representación mayoritaria en la Policía Nacional en Cáceres han denunciado de forma conjunta una situación “crítica” de seguridad ciudadana en la capital cacereña como consecuencia de la grave falta de efectivos policiales en las calles.

Acción conjunta

En un comunicado firmado por Justicia Policial (JUPOL), Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato Unificado de Policía (SUP), Equiparación Ya (EYA) y Sindicato Profesional de Policía (SPP), las organizaciones alertan de que esta carencia compromete tanto la seguridad de los ciudadanos como la integridad física de los propios agentes.

Los sindicatos atribuyen este escenario a “años de negligencia” por parte de los responsables de la Comisaría Provincial y a la “inacción” de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, lo que, según denuncian, ha provocado un desmantelamiento progresivo de las unidades de radiopatrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC).

Incidencias sin radipatrullas

La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana cuenta, según las organizaciones sindicales, con un número “claramente insuficiente de policías para cubrir adecuadamente todos los turnos y franjas horarias”, lo que hace “habitual que no haya radiopatrullas disponibles para atender incidencias en la vía pública”.

A esta situación se suma el “elevado número de custodias hospitalarias”, derivadas de la falta de médicos en la prisión provincial, así como otros servicios estáticos que detraen efectivos de la calle y “dejan aún más descubierta la vigilancia policial, agravado por una planificación que no prioriza la presencia uniformada”.

Los sindicatos señalan que los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan un “aumento o elevada incidencia de la criminalidad grave y menos grave en Cáceres”, especialmente en delitos contra las personas y el patrimonio, citando como ejemplos recientes varios homicidios y un atraco armado ocurrido a escasos metros de la comisaría.

Menos de 50 policías llegan a patrullar

Según denuncian, pese a contar con una plantilla catalogada de 244 agentes, menos de 50 policías llegan a patrullar actualmente las calles, una situación que, a su juicio, está transformando la percepción de Cáceres como ciudad tranquila en un foco creciente de intranquilidad e inseguridad.

Las organizaciones sindicales advierten además de que los puestos de radiopatrulla se han convertido en los “menos atractivos de la comisaría debido a la sobrecarga de trabajo, la exposición constante al riesgo y la ausencia de incentivos”, lo que dificulta cubrir y estabilizar estas unidades.

Por todo ello, exigen un “cambio inmediato” del modelo policial en Cáceres, un “refuerzo urgente” de las radiopatrullas y la “asunción de responsabilidades” por parte de la Jefatura Superior y las administraciones competentes, al tiempo que anuncian un calendario de movilizaciones si no se adoptan medidas correctoras de forma inmediata.