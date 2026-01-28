Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE en ExtremaduraAtrium MusicaeCuartos del BañoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Tomás Pérez de Cáceres llevó la emoción de la antorcha olímpica a toda Extremadura

Los Juegos Olímpicos de México 1968, celebrados por primera vez en América Latina, coincidieron con la visita de la antorcha a Extremadura y la aprobación de obras hidráulicas por parte del Gobierno

Enriqueta Basilio, la primera mujer en toda la historia olímpica en llevar la antorcha y encender el pebetero el 12 de octubre de 1968.

Enriqueta Basilio, la primera mujer en toda la historia olímpica en llevar la antorcha y encender el pebetero el 12 de octubre de 1968. / AP

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En septiembre de 1968, la antorcha olímpica pasó por Extremadura en el marco de los Juegos Olímpicos de México 1968, un evento que marcó un hito en la historia del deporte y de la televisión mundial. La llegada de la llama olímpica a la región fue seguida con gran interés gracias a las crónicas de Tomás Pérez, locutor cacereño que se desplazó como enviado especial y que relataba sus impresiones para La Voz de Extremadura, transmitiendo a los oyentes locales la emoción de aquel recorrido previo a los juegos. La presencia de la antorcha en Extremadura no solo simbolizaba la cercanía de España con el evento internacional, sino que también permitió a la población regional sentirse partícipe de unas olimpiadas que, por primera vez, se celebraban en América Latina.

Juegos Olímpicos de México

Los Juegos Olímpicos de México 1968 se recordaron por varias innovaciones y momentos históricos. Fue la primera olimpiada celebrada en América Latina y la primera en desarrollarse a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que planteó retos deportivos específicos, sobre todo en disciplinas de resistencia. Asimismo, estos juegos quedaron marcados por avances tecnológicos, como la transmisión en color de muchas competiciones y el uso del cronometraje electrónico, que permitió obtener registros más precisos.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de México en 1968.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de México en 1968. / Grupo Milenio.

También fueron escenario de icónicos momentos de protesta y reivindicación, como el gesto de los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos en el podio, que utilizó el deporte como plataforma de denuncia social.

Noticias relacionadas y más

Tommie Smith y John Carlos, atletas estadounidenses, levantan el puño como gesto contra el racismo en el podio olímpico.

Tommie Smith y John Carlos, atletas estadounidenses, levantan el puño como gesto contra el racismo en el podio olímpico. / Bettmann Archive - Bettmann

Aprobación de la ejecución de las obras del trasvase Tajo-Segura

Ese mismo mes de septiembre, y en otro ámbito completamente distinto, el Gobierno español aprobó la ejecución de las obras del trasvase Tajo-Segura, un proyecto hidráulico que transformaría de manera significativa el abastecimiento de agua en la región sureste del país, reflejando un momento de importantes decisiones de infraestructura mientras Extremadura vivía la expectación olímpica.

El trasvase Tajo-Segura.

El trasvase Tajo-Segura. / RTVE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
  2. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  3. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  4. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  5. Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
  6. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  7. Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
  8. La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres

Tomás Pérez de Cáceres llevó la emoción de la antorcha olímpica a toda Extremadura

Tomás Pérez de Cáceres llevó la emoción de la antorcha olímpica a toda Extremadura

El Museo Helga de Alvear de Cáceres acogerá la proyección de 'Una vida mejor' el 28 de enero con entrada gratuita

El Museo Helga de Alvear de Cáceres acogerá la proyección de 'Una vida mejor' el 28 de enero con entrada gratuita

El Guadiloba vuelve a desembalsar durante todo el día tras ganar 900 millones de litros de agua en solo doce horas en Cáceres

El Patio, 32 años de barra firme en la avenida de la Bondad de Cáceres

El Patio, 32 años de barra firme en la avenida de la Bondad de Cáceres

Andamios en La Chicuela de Cáceres para el arreglo de su fachada en plena calle San Antón

Andamios en La Chicuela de Cáceres para el arreglo de su fachada en plena calle San Antón

Pedro García, creador de contenidos, se declara enamorado de Villanueva de la Vera en Cáceres: "Es el pueblo que más me gusta"

Pedro García, creador de contenidos, se declara enamorado de Villanueva de la Vera en Cáceres: "Es el pueblo que más me gusta"

La peluquería de Cáceres donde la espera no supera los cinco minutos

La peluquería de Cáceres donde la espera no supera los cinco minutos

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Preguntas y respuestas que los hombres se han hecho sobre Dios"

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Preguntas y respuestas que los hombres se han hecho sobre Dios"
Tracking Pixel Contents