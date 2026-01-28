Nuestro pasado
Tomás Pérez de Cáceres llevó la emoción de la antorcha olímpica a toda Extremadura
Los Juegos Olímpicos de México 1968, celebrados por primera vez en América Latina, coincidieron con la visita de la antorcha a Extremadura y la aprobación de obras hidráulicas por parte del Gobierno
En septiembre de 1968, la antorcha olímpica pasó por Extremadura en el marco de los Juegos Olímpicos de México 1968, un evento que marcó un hito en la historia del deporte y de la televisión mundial. La llegada de la llama olímpica a la región fue seguida con gran interés gracias a las crónicas de Tomás Pérez, locutor cacereño que se desplazó como enviado especial y que relataba sus impresiones para La Voz de Extremadura, transmitiendo a los oyentes locales la emoción de aquel recorrido previo a los juegos. La presencia de la antorcha en Extremadura no solo simbolizaba la cercanía de España con el evento internacional, sino que también permitió a la población regional sentirse partícipe de unas olimpiadas que, por primera vez, se celebraban en América Latina.
Juegos Olímpicos de México
Los Juegos Olímpicos de México 1968 se recordaron por varias innovaciones y momentos históricos. Fue la primera olimpiada celebrada en América Latina y la primera en desarrollarse a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que planteó retos deportivos específicos, sobre todo en disciplinas de resistencia. Asimismo, estos juegos quedaron marcados por avances tecnológicos, como la transmisión en color de muchas competiciones y el uso del cronometraje electrónico, que permitió obtener registros más precisos.
También fueron escenario de icónicos momentos de protesta y reivindicación, como el gesto de los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos en el podio, que utilizó el deporte como plataforma de denuncia social.
Aprobación de la ejecución de las obras del trasvase Tajo-Segura
Ese mismo mes de septiembre, y en otro ámbito completamente distinto, el Gobierno español aprobó la ejecución de las obras del trasvase Tajo-Segura, un proyecto hidráulico que transformaría de manera significativa el abastecimiento de agua en la región sureste del país, reflejando un momento de importantes decisiones de infraestructura mientras Extremadura vivía la expectación olímpica.
