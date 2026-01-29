Barrios, vivienda, participación ciudadana y retirada de amianto: los ejes en los que el PSOE de Cáceres considera que se debe invertir el remanente

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto destinar el remanente de tesorería, cifrado en torno a 20 millones de euros, a actuaciones en los barrios, políticas de vivienda, ayudas para la retirada de amianto y la mejora de la participación ciudadana. Así lo ha trasladado este jueves la portavoz socialista, Belén Fernández, quien ha recordado que el Gobierno de España ha autorizado el uso de ese remanente sin que compute en la regla de gasto y con un plazo de ejecución que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Fernández ha señalado que el equipo de gobierno ya ha recurrido a este fondo en dos ocasiones, una para cubrir déficits en el área de Cultura y otra para adelantar más de cuatro millones de euros a la Diputación de Cáceres por el servicio de bomberos, y ha defendido que ahora existe una "oportunidad" para orientar esos recursos a las necesidades de la ciudad.

Barrios y servicios básicos

La portavoz socialista ha asegurado que los barrios de Cáceres se encuentran en una situación de "abandono absoluto" desde el inicio de la legislatura y ha enumerado carencias en seguridad vial, accesibilidad, limpieza, iluminación y mantenimiento de zonas verdes. Según ha indicado, estas actuaciones podrían haberse abordado con cargo al remanente, pero las prioridades del equipo de gobierno "han ido por otros caminos".

En este contexto, ha criticado que las inversiones anunciadas hasta ahora se hayan concentrado en el centro de la ciudad, aunque ha precisado que ello no implica desatenderlo, sino equilibrar las actuaciones en todas las zonas del municipio.

Vivienda asequible

El PSOE ha denunciado la ausencia de políticas municipales de vivienda durante la legislatura y ha vinculado esta situación a las dificultades actuales para acceder a una vivienda en la ciudad. Entre sus propuestas, ha planteado destinar parte del remanente a la adquisición de suelo y a la promoción de vivienda municipal en régimen asequible, una actuación que consideran compatible con la llegada de fondos europeos.

Fernández ha recordado que en el último pleno el grupo socialista se quedó solo apoyando una iniciativa para poner en marcha políticas de vivienda y ha atribuido la falta de avances a una “falta de voluntad política” del equipo de gobierno.

Retirada de amianto

Otra de las líneas planteadas por el PSOE es la creación de una línea municipal de ayudas para la retirada de amianto en edificios residenciales. La portavoz ha señalado que actualmente no existe ninguna convocatoria activa y ha recordado que la normativa europea fija plazos obligatorios para su eliminación.

La propuesta incluye también la actualización y publicación del inventario municipal de inmuebles con amianto, con el objetivo de priorizar las actuaciones en los barrios con menores niveles de renta.

Participación ciudadana y locales municipales

El grupo socialista ha reclamado además inversiones para mejorar la participación ciudadana y ha denunciado que los órganos de democracia participativa están siendo "obviados". En este sentido, ha propuesto destinar parte del remanente a la adecuación de locales municipales que puedan ponerse a disposición de asociaciones y colectivos, así como a la actualización y publicación del inventario de estos espacios.

Fernández ha señalado que muchas organizaciones estarían dispuestas a compartir locales y ha defendido que estas entidades prestan servicios a la ciudadanía a los que no siempre llega la administración pública.

Propuesta abierta a negociación

Según ha explicado la portavoz, las propuestas socialistas abarcan la totalidad del remanente, aunque no han sido cuantificadas por partidas, al entender que deben formar parte de un proceso de negociación con el equipo de gobierno. El PSOE ha anunciado que presentará formalmente estas iniciativas y ha lamentado que, a finales de enero de 2026, aún no se conozca ningún borrador de los presupuestos municipales del próximo ejercicio.