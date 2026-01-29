La borrasca Kristin se ceba con los árboles de Cáceres: tumba 250 y deja otros 210 con daños

La borrasca Kristin ha provocado daños de gran magnitud en el arbolado urbano de Cáceres, con un balance provisional de 250 árboles caídos y otros 210 dañados, según ha informado este jueves el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos. Aunque no se han registrado daños personales, el regidor ha reconocido que se trata de uno de los episodios más graves sufridos en la ciudad en cuanto a impacto sobre zonas verdes y espacios públicos.

Mateos ha subrayado que el episodio de viento y lluvia, que mantuvo a la capital cacereña durante varias horas en alerta roja, ha generado un volumen de incidencias "sin precedentes", con más de 300 llamadas recibidas por la Policía Local en apenas unas horas, sin contabilizar las gestionadas a través del 112. Esta situación obligó a reforzar de forma extraordinaria los servicios de emergencia y a desplegar un operativo especial desde la pasada noche del martes.

Zonas más afectadas

Entre las áreas más castigadas por la caída de árboles se encuentran la Plaza de Italia, donde cuatro ejemplares de gran porte tuvieron que ser talados o podados de urgencia; el Parque del Príncipe, con al menos 30 árboles de gran tamaño dañados; el Paseo Alto, por su elevada exposición al viento; y el entorno del edificio Valhondo, donde se registraron varios incidentes relacionados con el arbolado.

El drama de Médco Sorapán: la borrasca en Cáceres / Jorge Valiente

En este último punto, el alcalde ha confirmado que uno de los árboles cayó sobre una furgoneta en la que vive un hombre, que tuvo que ser rescatado por los bomberos. Mateos ha explicado que los servicios sociales municipales ya venían trabajando con esta persona y que se le han vuelto a ofrecer alternativas habitacionales a través de los recursos de emergencia, aunque ha recordado que la aceptación de estas ayudas es voluntaria.

Parques cerrados por seguridad

El ayuntamiento ha decidido mantener cerrados todos los parques y zonas verdes hasta que se complete la revisión del arbolado y se garantice plenamente la seguridad. Mateos ha insistido en que, aunque la ciudad ha recuperado en gran medida la normalidad, existe todavía riesgo de nuevas caídas debido a la saturación del terreno y al peso acumulado del agua en las copas de los árboles.

"Preferimos tener los parques cerrados dos días más que abrirlos y que se produzca un accidente", ha señalado el alcalde, que ha pedido paciencia a la ciudadanía mientras continúan los trabajos de retirada de árboles, poda de emergencia y evaluación técnica.

Evaluación económica pendiente

Los daños provocados por la borrasca aún no han sido cuantificados económicamente. Según ha indicado Mateos, los servicios municipales de Parque y Jardines deberán realizar ahora una valoración individualizada de cada ejemplar afectado, teniendo en cuenta su tamaño, estado y antigüedad, ya que no todos los árboles presentan el mismo valor ni requieren las mismas actuaciones.

El Periódico Extremadura

Esta evaluación forma parte del expediente que el ayuntamiento ha iniciado para solicitar la declaración de zona catastrófica, con el objetivo de recabar apoyo económico de otras administraciones públicas para afrontar las labores de reposición del arbolado y la reparación de los espacios dañados.

Llamamiento a propietarios y comunidades

El alcalde ha anunciado también que los técnicos municipales comenzarán a revisar edificios con expedientes abiertos por disciplina urbanística, así como cornisas y elementos que ya presentaban deficiencias antes del temporal. Además, ha hecho un llamamiento a comunidades de vecinos y propietarios privados para que revisen el estado de árboles y jardines, ante el riesgo de desprendimientos en los próximos días.

Aunque en este momento Cáceres no se encuentra en situación de alerta, Mateos ha pedido prudencia y ha instado a la población a seguir las recomendaciones oficiales, ya que la previsión meteorológica continúa siendo desfavorable.