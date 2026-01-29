Cáceres apuesta por la moda ética: nueva tienda en una de sus arterias comerciales

En una de las principales arterias comerciales de la ciudad se vuelve a apostar por el consumo responsable y por la moda que no solo viste, sino que también transforma vidas. Tras dos meses de éxito con su ubicación temporal en la calle Pintores, 6, de Cáceres el proyecto circular Moda re- da un paso estratégico en la capital cacereña: la tienda efímera se transformará en un establecimiento permanente, consolidando su presencia en el centro de la ciudad. La apertura está prevista para marzo de 2026.

Éxito de la tienda efímera

Durante su funcionamiento del 14 de noviembre de 2025 al 13 de enero de 2026, la tienda pop-up de Moda re- recibió a más de 2.000 personas entre cacereños y turistas, que participaron activamente en un modelo de consumo responsable. Gracias a la rotación de ropa y la participación ciudadana, se han reintegrado en el ciclo de consumo casi 6.000 prendas, evitando que toneladas de textil terminen en vertederos y contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2.

Miguel Ángel Martín, gerente de REMUDARTE, empresa de inserción promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, subraya que “el éxito de la tienda efímera nos da la seguridad para abrir de forma permanente y cumplir nuestro objetivo principal: convertir el residuo textil en empleo digno para quienes más lo necesitan”.

Impulso al empleo social

La apertura de esta segunda tienda fija en Cáceres refuerza directamente la generación de empleo social, ya que Moda re- mantiene itinerarios de inserción sociolaboral que permiten a personas en situación de exclusión recuperar autonomía a través del trabajo. Según la organización, cada prenda recuperada no solo tiene un valor ambiental, sino que representa una oportunidad de vida para quienes participan en el proyecto.

Dos puntos estratégicos en el centro de la ciudad

Con la nueva tienda, Moda re- contará en Cáceres con dos establecimientos permanentes: la original en calle Gil Cordero, 5, abierta desde 2021, y la nueva en la calle Pintores, 6, una de las arterias comerciales más dinámicas de la ciudad. Esta ubicación facilitará que ciudadanos y visitantes puedan acceder al consumo responsable de manera cómoda y directa.

Martín añade que “en ambas tiendas continuaremos ofreciendo una experiencia de compra de alta calidad, con una cuidada selección de ropa recuperada, reafirmando nuestro compromiso con la economía circular y la reducción del impacto ambiental del sector textil”.

Economía circular y sostenibilidad

Desde su creación, Moda re- ha generado un impacto positivo en la economía social y ambiental de Cáceres. La empresa, promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, gestiona los residuos textiles desde los contenedores rojos de Cáritas, hasta su tienda física y la tienda itinerante “Moda re- en ruta”, que recorre eventos en la provincia. Con la apertura de la nueva tienda permanente, el proyecto amplía su alcance y refuerza su papel como referente en moda ética y consumo consciente en Extremadura.

Con este paso, Cáceres se consolida como una ciudad comprometida con la sostenibilidad, el empleo social y la reutilización textil, convirtiendo la moda en una herramienta de transformación social y ambiental.