Agenda cultural
Cáceres ofrece este jueves lectura infantil, poesía en vivo y una charla sobre arquitectura islámica
La ciudad acoge el 29 de enero la final regional de 'Los Pequeños Gigantes de la Lectura', el primer micro abierto del año de Versarte y una conferencia en el Ateneo de Cáceres
Tres opciones diversas para disfrutar de la ciudad este jueves.
La Biblioteca Pública de Cáceres acoge la final regional de 'Los Pequeños Gigantes de la Lectura'
La Biblioteca Pública de Cáceres será el escenario de la final regional del concurso Los Pequeños Gigantes de la Lectura, que se celebrará el próximo jueves 29 de enero a las 11.30 horas. Esta iniciativa, dirigida a alumnos de 4º de Educación Primaria, propone un juego de lectura en voz alta con el objetivo de fomentar el hábito lector entre los más pequeños.
Durante la final, estudiantes de distintos centros educativos de Extremadura leerán fragmentos de sus libros favoritos, con una duración máxima de tres minutos. Un jurado compuesto por profesionales del ámbito del libro, la cultura y la educación será el encargado de elegir al ganador o ganadora, que representará a la comunidad en la final nacional, que tendrá lugar en la Feria del Libro de Madrid. El certamen busca acercar a los niños al mundo de la lectura de una forma divertida y retadora, permitiéndoles conocer de primera mano los distintos eslabones de la cadena del libro.
Versarte inaugura 2026 con su primer micro abierto en el Espacio Belleartes
El próximo jueves 29 de enero de 2026, a partir de las 21.30 horas, el Espacio Belleartes de Cáceres acogerá el primer micro abierto del año de Versarte, una cita ya consolidada para la palabra y la música en vivo.
Versarte es un espacio abierto para decir y escuchar, donde conviven poesía, canciones mínimas y piezas híbridas en un ambiente cercano, ágil y sin solemnidad. El encuentro busca activar tanto la escena cultural como la comunidad, dando cabida a autores que prueban nuevos textos, músicos que comparten esbozos y público que descubre nuevas voces. La iniciativa pretende fomentar la creación y la expresión artística a través de la palabra, la música y cualquier forma de manifestar emociones, en un entorno de confianza y experimentación.
El Ateneo de Cáceres acoge una charla sobre las puertas monumentales del mundo islámico
El Ateneo de Cáceres celebrará el próximo 29 de enero, a las 19:30 horas, la charla titulada TAÇ KAPILAR: Las Puertas de Corona Turcas en la arquitectura del mundo islámico. Génesis, evolución y difusión, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la institución.
La conferencia, impartida por Samuel Márquez Bueno, abordará el valor histórico, artístico y simbólico de estas puertas monumentales, auténticas obras de arte que han trascendido siglos y culturas, dejando una profunda huella en la arquitectura islámica.
A través de un recorrido por su origen, evolución y difusión, la charla propone una mirada distinta a estos elementos arquitectónicos, más allá de su función práctica, invitando al público a descubrir su belleza y significado dentro de la historia del arte y la arquitectura.
