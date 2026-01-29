Un cartel en apoyo a Palestina, imagen del Festival de Cine Español de Cáceres

El Festival de Cine Español de Cáceres ha elegido como imagen oficial de su XXXIII edición un cartel con un mensaje de apoyo a Palestina, obra de los jóvenes creadores Roberto Català y Víctor Piris, ganadores del concurso de carteles convocado por el certamen.

Cartel ganador. / EP

123 trabajos

La propuesta ha sido seleccionada por un jurado especializado entre un total de 123 trabajos presentados por artistas y diseñadores de hasta 30 años, procedentes de distintos puntos de España y de países de Latinoamérica como Venezuela, Cuba, Colombia, Chile, Argentina y México.

Según ha destacado el jurado, el cartel ganador “refleja la dualidad entre el compromiso social y la difusión del cine”, en coherencia con el lema del festival, ‘Ver Cine Español Ayuda’, y utiliza el lenguaje visual como herramienta de concienciación.

El concurso ha contado con una “notable participación femenina”, ya que el 57 por ciento de las propuestas han sido presentadas por mujeres, frente al 43 por ciento de hombres, lo que “pone de relieve la diversidad y el peso del talento joven en el ámbito del diseño y la ilustración contemporánea”.

Exposición en Belleartes

Además del cartel ganador, el jurado ha seleccionado un total de 20 obras que formarán parte de una exposición colectiva con la que se inaugurará el festival el próximo 1 de marzo de 2026 en el Espacio de Arte y Acción Belleartes de Cáceres.

La obra premiada recibirá una dotación económica de mil euros y se convertirá en la imagen oficial de esta edición del Festival de Cine Español de Cáceres, uno de los certámenes de referencia del cine nacional.

La organización, gestión y difusión del concurso ha corrido a cargo de la galería La Sindicalista Estudio, que ha desarrollado una labor de mediación cultural con facultades de Bellas Artes, escuelas de arte y redes profesionales de diseño e ilustración.

Esta gestión especializada ha permitido consolidar el concurso como una plataforma de visibilidad y proyección profesional para jóvenes creadores, facilitando su acceso a circuitos culturales y festivales de ámbito nacional.

El Festival de Cine Español de Cáceres “refuerza así su apuesta por el compromiso social y el apoyo a las nuevas generaciones de artistas, utilizando el cartel como un elemento clave de identidad, reflexión y diálogo cultural”.