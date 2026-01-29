De Cáceres a Bruselas: el instituto El Brocense encara su cita europea en el foro de estudiantes

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha visitado este miércoles el instituto El Brocense de Cáceres para felicitar personalmente a la comunidad educativa del centro, después de que haya sido seleccionado para representar a España en el evento europeo 'Your Europe, Your Say' (YEYS), que se celebrará en Bruselas los días 19 y 20 de marzo.

El encuentro, organizado por el Comité Económico y Social Europeo, reunirá a 137 jóvenes y docentes procedentes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los nueve países candidatos a la adhesión y el Reino Unido. La delegación española estará encabezada por la alumna Johari A. Barrientos-Murray, de 18 años, junto al profesor José Manuel Galán, ambos del centro cacereño.

Durante su visita, Vaquera ha subrayado la relevancia del logro tanto para el instituto como para la región. "Hoy es un día muy importante para el Instituto El Brocense, para Johari y su familia, y también para la Consejería de Educación y para toda Extremadura", ha señalado, antes de felicitar a la alumna por ser "la ganadora de este proyecto en 2026 y la representante de toda España".

Proyección internacional

La consejera ha destacado además el potencial del alumnado extremeño, representado en este caso por Johari, "una estudiante constante e implicada con los temas sociales". En este sentido, ha recordado que la joven ha conseguido becas de proyección internacional, como la que le permitió viajar a Brasil para trabajar en iniciativas medioambientales, o la beca promovida por la Nasa, que este verano le permitirá desplazarse a Estados Unidos.

Johari Barrientos-Murray, atendiendo a los medios de comunicación en el instituto cacereño. / Gonzalo Lillo

Retención del talento

Vaquera ha indicado que desde el ámbito científico y universitario ya se han puesto en contacto con la alumna con el objetivo de que pueda colaborar "de forma más directa" en proyectos relacionados con "la niña, la mujer y la ciencia".

Para la responsable autonómica, contar con una alumna cacereña implicada en este tipo de iniciativas es "un orgullo" y encaja con una de las prioridades de la consejería, como es la retención del talento. "La ubicación geográfica no puede ser nunca un problema para llegar donde se quiera y aquí tenemos un ejemplo claro", ha afirmado.

"Un orgullo y un privilegio"

Por su parte, la joven Johari Barrientos-Murray ha expresado su satisfacción por representar a Extremadura y a España en este foro europeo. "Para mí es un orgullo y un privilegio poder estar en esa posición para hacer escuchar la voz de todos los estudiantes extremeños a nivel europeo", ha indicado.

En el encuentro de Bruselas se abordarán distintos asuntos de actualidad social. Según ha explicado la propia alumna, su intervención girará en torno a cuestiones como la transición energética, la igualdad social, la discriminación y la implicación de la juventud en la política.

A su vez, Johari ha precisado que concibe la educación como un "proceso constante" y ha reconocido que todavía le queda "mucho por hacer". En ese camino, ha expresado su intención de seguir participando en nuevos proyectos, siempre con el vínculo presente con su ciudad y la región.