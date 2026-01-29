El derribo del puente de San Francisco de Cáceres en 1969 transformó la ciudad y alteró la circulación

En diciembre de 1969 dieron comienzo los trabajos de derribo del puente de San Francisco de Cáceres, una actuación incluida dentro de un proyecto de reforma urbana. El inicio de estas obras supuso un cambio relevante en una de las zonas más transitadas de la ciudad, ya que el puente constituía un elemento habitual de comunicación y formaba parte del paisaje urbano cotidiano. Las labores se desarrollaron en el marco de un proceso de transformación de infraestructuras que afectó al entorno y alteró temporalmente la circulación y el uso del espacio público.

Una cripta situada bajo la iglesia de la Preciosa Sangre

Durante el desarrollo de dichas obras tuvo lugar un hallazgo de notable interés histórico y patrimonial: fue descubierta una cripta situada bajo la iglesia de la Preciosa Sangre. Este descubrimiento atrajo la atención tanto de las autoridades como de los vecinos, al poner de relieve la riqueza histórica oculta bajo el subsuelo de la ciudad.

Noticias relacionadas

Trillo dejó el cargo

En el ámbito político-administrativo, Federico Trillo cesó en su cargo de gobernador. Con motivo de su despedida, fue nombrado Hijo Adoptivo de Cáceres en reconocimiento a su gestión, y se le ofreció una comida de homenaje. Tras su marcha, Valentín Gutiérrez Durán pasó a ocupar el puesto de gobernador en Cáceres, mientras que Mariano Pérez-Pardo Muñoz fue designado gobernador de la provincia de Badajoz.