Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuadilobaMuerte en CáceresAbandono escolarSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Desaparece el cacereño Pablo Dean en Madrid y su familia lleva seis días buscándole

No tienen noticias de él desde el pasado viernes. Le vieron por última vez en la localidad madrileña de Moralzarzal

Pablo Dean, el desaparecido en Moralzarzal.

Pablo Dean, el desaparecido en Moralzarzal. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La familia del cacereño Pablo Dean cumple seis días buscándole desesperadamente. Denunciaron su desaparición el pasado día 23 de enero (este viernes se cumplirá una semana). La última vez que se le vio fuen en el municipio madrileño de Moralzarzal.

Varios días después de comenzar a buscarle con publicaciones en redes sociales y tras interponer una denuncia ante la Policía Nacional de Collado Villalba, la familia ha optado por solicitar colaboración ciudadana también a los medios de comunicación.

Se trata de Pablo, nación en marzo de 1998, mide 1,77 metros, pesa unos 80 kilos, complexión media, tiene ojos marrones y la última vez que fue visto iba vestido con una cazadora deportiva de color naranja y gris de la marca The North Face (la que aparece en la imagen), así como un pantalón negro.

La noticia ya ha sido publicada a través del Centro Nacional de Desaparecidos. La familia se remite a la información ahí publicada para dar a conocer el suceso y evita exponer más detalles de la vida del joven cacereño.

Noticias relacionadas y más

A pesar de que se le perdió la pista en la zona norte de Madrid, la noticia desconoce por completo el paradero del joven, por lo que también han optado por difundirla a través de los medios de comunicación regionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
  2. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  3. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  4. Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
  5. Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
  6. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  7. Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
  8. La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres

Galería | Así ha sonado Atrium Musicae en el Arco de la Estrella de Cáceres

Desaparece el cacereño Pablo Dean en Madrid y su familia lleva seis días buscándole

Desaparece el cacereño Pablo Dean en Madrid y su familia lleva seis días buscándole

La Junta de Extremadura reactiva el proyecto del nuevo colegio PROA de Cáceres con una inversión de casi 11 millones

La Junta de Extremadura reactiva el proyecto del nuevo colegio PROA de Cáceres con una inversión de casi 11 millones

De Cáceres a Bruselas: el instituto El Brocense encara su cita europea en el foro de estudiantes

De Cáceres a Bruselas: el instituto El Brocense encara su cita europea en el foro de estudiantes

El joven de la avenida de París de Cáceres habría muerto en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre

El joven de la avenida de París de Cáceres habría muerto en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre

Cáceres apuesta por la moda ética: nueva tienda en una de sus arterias comerciales

Cáceres apuesta por la moda ética: nueva tienda en una de sus arterias comerciales

Pleno exprés en Cáceres: rechazan la compatibilidad del exjefe de la Policía Local para ejercer como abogado

Pleno exprés en Cáceres: rechazan la compatibilidad del exjefe de la Policía Local para ejercer como abogado

Cómo los objetos cotidianos se convierten en detonantes emocionales tras una ruptura, según Marta Gandín, psicóloga de Cáceres

Cómo los objetos cotidianos se convierten en detonantes emocionales tras una ruptura, según Marta Gandín, psicóloga de Cáceres
Tracking Pixel Contents