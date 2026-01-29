Sucesos
Desaparece el cacereño Pablo Dean en Madrid y su familia lleva seis días buscándole
No tienen noticias de él desde el pasado viernes. Le vieron por última vez en la localidad madrileña de Moralzarzal
La familia del cacereño Pablo Dean cumple seis días buscándole desesperadamente. Denunciaron su desaparición el pasado día 23 de enero (este viernes se cumplirá una semana). La última vez que se le vio fuen en el municipio madrileño de Moralzarzal.
Varios días después de comenzar a buscarle con publicaciones en redes sociales y tras interponer una denuncia ante la Policía Nacional de Collado Villalba, la familia ha optado por solicitar colaboración ciudadana también a los medios de comunicación.
Se trata de Pablo, nación en marzo de 1998, mide 1,77 metros, pesa unos 80 kilos, complexión media, tiene ojos marrones y la última vez que fue visto iba vestido con una cazadora deportiva de color naranja y gris de la marca The North Face (la que aparece en la imagen), así como un pantalón negro.
La noticia ya ha sido publicada a través del Centro Nacional de Desaparecidos. La familia se remite a la información ahí publicada para dar a conocer el suceso y evita exponer más detalles de la vida del joven cacereño.
A pesar de que se le perdió la pista en la zona norte de Madrid, la noticia desconoce por completo el paradero del joven, por lo que también han optado por difundirla a través de los medios de comunicación regionales.
- Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
- Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
- La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres