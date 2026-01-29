Desaparece el cacereño Pablo Dean en Madrid y su familia lleva seis días buscándole

La familia del cacereño Pablo Dean cumple seis días buscándole desesperadamente. Denunciaron su desaparición el pasado día 23 de enero (este viernes se cumplirá una semana). La última vez que se le vio fuen en el municipio madrileño de Moralzarzal.

Varios días después de comenzar a buscarle con publicaciones en redes sociales y tras interponer una denuncia ante la Policía Nacional de Collado Villalba, la familia ha optado por solicitar colaboración ciudadana también a los medios de comunicación.

Se trata de Pablo, nación en marzo de 1998, mide 1,77 metros, pesa unos 80 kilos, complexión media, tiene ojos marrones y la última vez que fue visto iba vestido con una cazadora deportiva de color naranja y gris de la marca The North Face (la que aparece en la imagen), así como un pantalón negro.

La noticia ya ha sido publicada a través del Centro Nacional de Desaparecidos. La familia se remite a la información ahí publicada para dar a conocer el suceso y evita exponer más detalles de la vida del joven cacereño.

A pesar de que se le perdió la pista en la zona norte de Madrid, la noticia desconoce por completo el paradero del joven, por lo que también han optado por difundirla a través de los medios de comunicación regionales.