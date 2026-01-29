Fernando Cancho presenta 'Mecanismos Propios': la nueva exposición de arte contemporáneo que revoluciona Cáceres

El pintor cacereño Fernando Cancho, afincado en Madrid desde hace más de una década, presenta estos días su nueva exposición Mecanismos Propios en el Espacio BelleArtes, una muestra que confirma la solidez y proyección de su trayectoria dentro del arte contemporáneo. La exposición, inaugurada el pasado 9 de enero de 2026 a las 21.00 horas, prolongará su estancia una semana más debido a la excelente acogida por parte del público.

El arte ha estado presente en la vida de Cancho desde sus primeros años, tanto dentro como fuera del ámbito familiar. Ya en su infancia comenzó su formación en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres, sentando las bases de un lenguaje plástico propio que hoy se expresa a través de la abstracción geométrica. Su obra, de fuerte carga cromática y gran dinamismo visual, se caracteriza por el uso de múltiples capas, efectos de profundidad y una marcada experimentación técnica. Aunque el acrílico es su principal medio, el artista combina habitualmente otras técnicas como el óleo, el spray o el rotulador, dando lugar a piezas de técnica mixta que refuerzan la complejidad y riqueza de su propuesta artística.

Un giro hacia el minimalismo y el brutalismo

"Nunca había hecho nada en solitario en Cáceres y tenía muchas ganas de hacerlo aquí. Sí que participé en varios proyectos solidarios relacionados con el COVID o la DANA, pero esta exposición marca un antes y un después en mi técnica y en mi estilo. Siempre he trabajado con geometría, pero solía incorporar muchos elementos en cada cuadro. Ahora estoy explorando el minimalismo y el brutalismo, usando conceptos más monocromáticos, como en mi última serie, Mecanismos, que consiste en pequeños cuadros. Esta serie surge de un cuadro redondo llamado Mapa Emocional, donde dentro hay un cuadro blanco que me conecta con todas las demás figuras. Ese es el estilo que quiero seguir desarrollando a partir de ahora".

Cinco años de dedicación plena a la pintura

"Trabajo habitualmente sobre lienzo, aunque en los últimos tiempos he comenzado a experimentar también con soportes de madera. De manera profesional, llevo alrededor de cinco años dedicándome plenamente a la pintura y me defino como artista plástico. A lo largo de este recorrido he participado en más de veinticinco exposiciones colectivas y he realizado más de quince muestras individuales, además de haber recibido diversos premios y reconocimientos que han reforzado y consolidado mi trayectoria".

Nuevos soportes, elementos y pigmentos

El artista busca continuar por esta línea, sin dejar de experimentar y reafirmando su compromiso con la creación como un proceso vivo. Se mantiene en constante evolución e investigación, explorando nuevos soportes, elementos y pigmentos que amplían los límites de su lenguaje visual. En este camino, el arte se consolida no solo como una forma de expresión personal, sino también como un espacio de reflexión, diálogo y transformación, capaz de interpelar al espectador y de aportar nuevas miradas sobre la realidad contemporánea.