El fuerte viento tumba ramas del eucalipto de la discordia en Mejostilla de Cáceres: "Ha habido falta de previsión"

El conocido como eucalipto de la discordia de la barriada de Mejostilla ha cedido parcialmente este miércoles tras años de quejas vecinales y reiteradas peticiones para que se procediese a su retirada. El árbol, situado entre la pista deportiva del barrio y la calle Simón Benito Boxoyo de Cáceres, presentaba desde hace tiempo evidentes signos de deterioro y riesgo de fractura, especialmente con las rachas de viento.

Inés Cordero, vecina cuya vivienda se encuentra justo al lado, llevaba años solicitando su tala. Minutos después del incidente, contactaba visiblemente angustiada con este diario para volver a denunciar la situación: "Esto se veía venir, ha habido mucha falta de previsión".

Afortunadamente, la caída se limitó a varias ramas y no causó daños personales. En su vivienda, los desperfectos fueron menores. "Solo me han roto un jarrón, pero el susto y lo mal que lo hemos pasado toda la noche se queda para nosotras", ha explicado. La rama que impactó en su patio cayó alrededor de las 6.30 horas. La vecina insiste en que el riesgo era conocido desde hace tiempo: "Lo dijimos hace muchísimo tiempo. Vengo quejándome desde la anterior corporación y sigo todavía. No es normal que este árbol siga aquí. No da sombra, los pájaros no anidan, no aporta nada...".

Cordero ha subrayado que su reclamación no responde a una postura contraria al arbolado. "Soy muy ecologista y soy la primera a la que le duele talar un árbol, pero es que va a pasar una desgracia. Ahora, más que nunca, es necesaria su retirada. Soy la primera que se ha ofrecido a que, si lo talan, pondría otros tres árboles allí, pero de los que fueran seguros, no estos".

Las quejas no eran nuevas. El pasado verano ya alertaron en este diario coincidiendo con un incendio registrado en la zona. Entonces, el principal temor era que las llamas alcanzasen el eucalipto y lo debilitasen hasta provocar su caída sobre alguna vivienda. El árbol se encuentra a unos diez metros de la casa de Inés, aunque alcanza entre doce y quince metros de altura.

"Esta mañana he hablado con Jacobi Ceballos y se ha preocupado por nosotros. Nos ha dicho que iban a mandar a los servicios municipales para que lo recogiesen cuanto antes", ha concluido la vecina, agradecida por la respuesta inmediata, pero crítica con el hecho de que el eucalipto no hubiese sido retirado con anterioridad pese a las reiteradas advertencias.