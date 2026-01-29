El Guadiloba tira en seis días más de 7.000 millones de litros de agua, suficiente para abastecer a Cáceres durante siete meses

El pantano del Guadiloba sigue desembalsando agua a toda marcha. Desde que el pasado viernes por la mañana se abriesen las compuertas del fondo al 40% y hasta este jueves (cuando la compuerta lateral cumplía otras 40 horas abierta), se han tirado más de 7.000 millones de litros, suficiente para abastecer a los 97.000 habitantes de la ciudad durante los próximos siete meses.

135 millones

Cada vez que el embalse tiene sus compuertas laterales abiertas se tiran unos 135 millones de litros por hora. Teniendo en cuenta que se abrió durante la jornada del lunes por ocho horas, y que pasó más de 30 horas abierta de forma ininterrumpida entre el martes y el miércoles, solo por esta vía el Guadiloba desembalsó unos 5.400 millones de litros de agua. Las compuertas del fondo apenas están abiertas al 40%, pero están así desde hace más de 130 horas. Según las estimaciones, el Guadiloba pierde por ahí 15,48 millones de litros cada hora. Esto hace indicar que, desde el viernes, el pantano ha perdido más de 2.012 millones de litros. En total, el Guadiloba ha tirado aproximadamente 7.412.400.000 litros de agua. Con la previsión de que la ciudad gastá aproximadamente 1.000 millones de litros de agua cada mes, esto hace indicar que este agua era suficiente para abastecer a toda la ciudad durante siete meses y varios días.

Fotogalería | Así ha sido el desembalse del Guadioloba, este viernes /

Debate

Esto reabre el debate sobre la necesidad de la ciudad de tener un embalse de mayor capacidad para almacenar la mayor cantidad de agua posible y no tener que depender del trasvase desde el río Almonte (a la espera de la nueva isfraestructura) para abastecer a los 97.000 habitantes de Cáceres, más Sierra de Fuentes y Malpartida. Pese a la cantidad de agua perdida, este desembalse ha sido muy necesario porque ha permitido mantener el porcentaje de agua entre el 80 y el 85 por ciento (entre 16 y 17 hectómetros cúbicos). A última hora del miércoles, se encontraba en ese umbral porque apenas superaba los 16,22 hectómetros cúbicos.

Servicio

Cabe recordar que el servicio de Inspección de Servicios de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente se ha coordinado con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y la Policía Local de Cáceres para supervisar el estado de los arroyos situados en las inmediaciones de la ciudad a lo largo de todos estos días. Esta vigilancia resulta clave, ya que, una vez cesan las lluvias, el nivel del embalse puede seguir aumentando al recibir el caudal de estos afluentes.

El desembalse tiene carácter preventivo y se realiza de forma controlada para evitar que el nivel del pantano aumente en exceso y obligue a abrir las compuertas principales. El objetivo prioritario es que los regantes del Marco no se vean perjudicados por una subida brusca del caudal de la Ribera a causa del desembalse, mientras que la cota del embalse llegue a situarse por debajo del 80%, según fuentes del consistorio. Por el momento, a los hortelanos no les ha afectado y siguen agradeciendo al alcalde, Rafa Mateos, la coordinación que viene demostrando.