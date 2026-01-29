El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle

El joven de 29 años fallecido en la avenida de París de Cáceres, en la barriada de Cabezarrubia, murió en la madrugada del sábado al domingo, más de 24 horas antes de que su cadáver fuese hallado por agentes de la Policía Local a primera hora del pasado lunes. Según ha podido saber este diario, horas antes se produjo una discusión entre la madre y el hijo, motivada porque ella no le permitía salir a la calle debido al mal tiempo, un enfrentamiento que habría precedido al trágico desenlace.

Causa exacta

Por el momento, se desconoce la causa exacta de la muerte de Edu, como era conocido en el barrio. Las primeras hipótesis apuntan a una posible ingesta de fármacos o a una asfixia, ya que el cuerpo presentaba marcas en el cuello, aunque será la autopsia la que determine de forma concluyente lo ocurrido. El Instituto de Medicina Legal remitirá directamente el informe forense a la jueza instructora. La Policía Nacional, que asumió la investigación de inmediato, ya ha concluido las diligencias y las ha trasladado al juzgado.

Fue la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, Dolores Guerra, quien decretó el pasado martes el ingreso en prisión provisional sin fianza de la madre por un presunto delito de homicidio.

El pasado lunes

Cuando los agentes acudieron a la vivienda, encontraron a la mujer semiinconsciente y en un estado de "desconocimiento de la realidad". Tal y como publicó este diario, habría intentado quitarse la vida mediante la ingesta de fármacos, lo que explicaría su estado. Por este motivo, fue trasladada al Hospital San Pedro de Alcántara, donde permaneció bajo custodia policial desde el hallazgo del cuerpo sin vida de su hijo, entre las siete y las ocho de la mañana, hasta su conducción a dependencias policiales en torno a las dos del mediodía.

Sus amigos lo recuerdan La noticia ha caído como un golpe seco en Cáceres. Un joven ha fallecido este lunes por la mañana en la avenida de París. Entre quienes compartieron vida con él, el desconcierto se mezcla con el dolor, y uno de los que lo conocían muy bien es Pablo Murciano Fernández, su vecino y amigo de la infancia. “Estoy en estado de shock… no me lo creo”, ha comentado a este periódico, todavía desbordado por lo ocurrido y sin poder encontrar una explicación. Pablo ha recordado a Eduardo como “una persona buena”, “que no se metía con nadie” y con gustos sencillos, como escuchar música, jugar a la consola, entretenerse con el móvil y, también, darse sus paseos. “Nos gustaba mucho ir al cine”, ha contado, antes de precisar que Eduardo disfrutaba especialmente con las películas de Marvel (superhéroes). También ha explicado que vivía con su madre, Tailin, a la que ha descrito como “muy protectora” con el muchacho por la enfermedad que padecía. Con la voz entrecortada, Pablo ha lamentado que Eduardo lo pasara mal en muchas ocasiones. “Tenía una enfermedad mental y había gente que se reía de él”, ha relatado, subrayando el sufrimiento que eso le provocaba. Sin querer entrar en conjeturas sobre lo sucedido, Pablo ha insistido en la incredulidad ante la pérdida. “No sé qué ha podido pasar, pero aún no me lo creo”, ha manifestado.

El aviso al 112 lo dio un hombre, expareja de la madre, que se encontraba fuera de la ciudad y al que ella habría contactado horas antes para relatarle lo sucedido en la vivienda, un segundo piso del número 21 de la avenida de París. Tras la llamada, se activó de inmediato el protocolo judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

Prisión

Ya el martes, la madre del joven, de nacionalidad cubana, fue trasladada a los Juzgados de Cáceres para prestar declaración. Permaneció más de una hora y media en el interior de la Audiencia Provincial, tras lo cual se decretó su ingreso en prisión provisional. Apenas unos minutos después de adoptarse esta medida, el cementerio de Cáceres acogió el funeral de Edu, celebrado en la más estricta intimidad y al que asistieron en torno a una veintena de personas.