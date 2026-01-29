La Junta de Extremadura reactiva el proyecto del nuevo colegio PROA de Cáceres con una inversión de casi 11 millones

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha adjudicado la actualización del proyecto del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) PROA de Cáceres, una actuación que contempla una inversión global de 10.884.386 euros, según ha informado este jueves el Ejecutivo regional.

La consejera de Educación en funciones, María Mercedes Vaquera, ha visitado el centro y se ha reunido con el equipo directivo y con representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) para trasladarles el estado de los trámites y los próximos pasos previstos. En el encuentro, según ha señalado la responsable autonómica, las familias han planteado diversas mejoras necesarias en las actuales instalaciones.

Redacción del proyecto

La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la empresa Simbiosis Arquitectura, que dispone de un plazo de cinco meses para su entrega. Una vez finalizado, la Junta ha indicado que se solicitará la licencia municipal y se procederá a la licitación de las obras.

Desde la consejería han subrayado que este avance permite desbloquear una infraestructura que permanecía paralizada desde 2022, pese a estar incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas de 2016.

Así han sido los trabajos para adecuar la entrada del colegio Proa / Cedidas

Reformas urgentes en el centro actual

De forma paralela al nuevo proyecto, Educación ha anunciado la ejecución de obras urgentes en el actual edificio del colegio PROA, que comenzarán esta primavera y contarán con un presupuesto de 156.162 euros. Estas actuaciones, según ha explicado la Junta, se han consensuado con la dirección del centro y las familias.

Jorge Valiente

Los trabajos previstos incluyen mejoras de accesibilidad, intervenciones en la cubierta, el gimnasio, la pista deportiva y el patio infantil, así como la actualización de los sistemas de protección contra incendios.

Colegio Proa. / EL PERIÓDICO

Además, durante este invierno se ha renovado la red de saneamiento de la planta semisótano, con una inversión cercana a los 8.000 euros, una actuación que se suma a la reparación estructural realizada en el forjado de la cubierta del edificio de talleres.

La consejera ha trasladado a la comunidad educativa el compromiso del Ejecutivo regional de seguir atendiendo las necesidades del centro actual, tanto en materia de seguridad como en programas y personal, mientras avanzan los trámites para la construcción de las nuevas instalaciones.