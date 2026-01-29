Hasta que la madre del joven fallecido en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo "pasaron varias horas"

El departamento de prensa de la Policía Nacional confirma que entre la muerte del joven Edu y el aviso al servicio de emergencias "pasaron varias horas". Desde el cuerpo policial precisan que la notificación no fue inmediata, aunque niegan que el joven llevara varios días fallecido cuando se localizó el cuerpo.

Se trata de la última novedad sobre el suceso en el que un joven de 29 años fue hallado sin vida el pasado lunes en su vivienda de la avenida de París de Cáceres, un caso por el que su madre ha ingresado en prisión provisional sin fianza.

Hallazgo

Fueron los agentes de la Policía Local quienes acudieron al domicilio a primera hora de la mañana de ese mismo lunes, tras recibir una llamada de la expareja de la madre del joven. Según ha trascendido, la mujer detenida habría contactado previamente con su expareja para informarle del fallecimiento.

Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven / Jorge Valiente

De acuerdo con otras fuentes policiales consultadas por este diario, la mujer habría manifestado su intención de quitarse la vida. Cuando los agentes llegaron al piso la encontraron semiinconsciente por la ingesta de fármacos, lo que motivó su traslado al Hospital San Pedro de Alcántara. Posteriormente, en torno a las dos de la tarde, fue conducida a la Comisaría de Cáceres, donde prestó declaración.

Ya el martes, la madre del joven (de nacionalidad cubana) fue trasladada a los Juzgados de Cáceres para declarar en relación con la muerte de su hijo. Permaneció más de una hora y media en el interior de la Audiencia Provincial y, tras comparecer ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2, Dolores Guerra, se decretó su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de homicidio.

¿Causa de la muerte?

La investigación continúa a la espera del resultado de la autopsia. No obstante, las pesquisas policiales habrían apreciado indicios de violencia en el cuerpo del joven, lo que habría motivado la detención de la madre.

Fuentes cercanas al caso han indicado a este diario que el joven presentaba marcas en el cuello, especialmente en la parte posterior. En cuanto a la causa de la muerte, han señalado que se descarta el apuñalamiento y que se barajan hipótesis como la asfixia, el estrangulamiento o incluso una ingesta previa de fármacos. En cualquier caso, han insistido en que será la autopsia la que determine de forma concluyente qué ocurrió. Por el momento, el informe forense permanece en manos del juzgado instructor.