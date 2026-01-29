Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuadilobaMuerte en CáceresAbandono escolarSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Hasta que la madre del joven fallecido en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo "pasaron varias horas"

La Policía Nacional niega que el varón de 29 años llevase varios días fallecido cuando fue hallado, pero sí confirma que la notificación no fue instantánea

Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven

Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven / Jorge Valiente

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Ángel García Collado

Eduardo Villanueva

Alberto Manzano Cortés

Cáceres

El departamento de prensa de la Policía Nacional confirma que entre la muerte del joven Edu y el aviso al servicio de emergencias "pasaron varias horas". Desde el cuerpo policial precisan que la notificación no fue inmediata, aunque niegan que el joven llevara varios días fallecido cuando se localizó el cuerpo.

Se trata de la última novedad sobre el suceso en el que un joven de 29 años fue hallado sin vida el pasado lunes en su vivienda de la avenida de París de Cáceres, un caso por el que su madre ha ingresado en prisión provisional sin fianza.

Hallazgo

Fueron los agentes de la Policía Local quienes acudieron al domicilio a primera hora de la mañana de ese mismo lunes, tras recibir una llamada de la expareja de la madre del joven. Según ha trascendido, la mujer detenida habría contactado previamente con su expareja para informarle del fallecimiento.

Fotogalería | Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven

Fotogalería | Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven

Ver galería

Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven / Jorge Valiente

De acuerdo con otras fuentes policiales consultadas por este diario, la mujer habría manifestado su intención de quitarse la vida. Cuando los agentes llegaron al piso la encontraron semiinconsciente por la ingesta de fármacos, lo que motivó su traslado al Hospital San Pedro de Alcántara. Posteriormente, en torno a las dos de la tarde, fue conducida a la Comisaría de Cáceres, donde prestó declaración.

Ya el martes, la madre del joven (de nacionalidad cubana) fue trasladada a los Juzgados de Cáceres para declarar en relación con la muerte de su hijo. Permaneció más de una hora y media en el interior de la Audiencia Provincial y, tras comparecer ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2, Dolores Guerra, se decretó su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de homicidio.

¿Causa de la muerte?

La investigación continúa a la espera del resultado de la autopsia. No obstante, las pesquisas policiales habrían apreciado indicios de violencia en el cuerpo del joven, lo que habría motivado la detención de la madre.

Noticias relacionadas y más

Fuentes cercanas al caso han indicado a este diario que el joven presentaba marcas en el cuello, especialmente en la parte posterior. En cuanto a la causa de la muerte, han señalado que se descarta el apuñalamiento y que se barajan hipótesis como la asfixia, el estrangulamiento o incluso una ingesta previa de fármacos. En cualquier caso, han insistido en que será la autopsia la que determine de forma concluyente qué ocurrió. Por el momento, el informe forense permanece en manos del juzgado instructor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
  2. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  3. Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
  4. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  5. Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
  6. Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
  7. Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
  8. La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres

El derribo del puente de San Francisco de Cáceres en 1969 transformó la ciudad y alteró la circulación

El derribo del puente de San Francisco de Cáceres en 1969 transformó la ciudad y alteró la circulación

Cáceres ofrece este jueves lectura infantil, poesía en vivo y una charla sobre arquitectura islámica

Cáceres ofrece este jueves lectura infantil, poesía en vivo y una charla sobre arquitectura islámica

Un cartel en apoyo a Palestina, imagen del Festival de Cine Español de Cáceres

El fuerte viento tumba ramas del eucalipto de la discordia en Mejostilla de Cáceres: "Ha habido falta de previsión"

El fuerte viento tumba ramas del eucalipto de la discordia en Mejostilla de Cáceres: "Ha habido falta de previsión"

Fernando Cancho presenta 'Mecanismos Propios': la nueva exposición de arte contemporáneo que revoluciona Cáceres

Fernando Cancho presenta 'Mecanismos Propios': la nueva exposición de arte contemporáneo que revoluciona Cáceres

El artículo del abogado de Cáceres Juan Ramón Corvillo: "Cuna de Indias, destino de memoria"

El artículo del abogado de Cáceres Juan Ramón Corvillo: "Cuna de Indias, destino de memoria"

El Guadiloba tira en seis días más de 7.000 millones de litros de agua, suficiente para abastecer a Cáceres durante siete meses

Vox denuncia la falta de inversión en los barrios y pedanías de Cáceres y exige un cambio "real" en las prioridades del ayuntamiento

Vox denuncia la falta de inversión en los barrios y pedanías de Cáceres y exige un cambio "real" en las prioridades del ayuntamiento
Tracking Pixel Contents