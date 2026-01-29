Pleno exprés en Cáceres: rechazan la compatibilidad del exjefe de la Policía Local para ejercer como abogado

Pleno exprés en el Ayuntamiento de Cáceres (de apenas dos minutos de duración) con el ex jefe de la Policía Local Benedicto Cacho como único protagonista.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves (como único punto del orden del día y con los votos favorables de PP y PSOE) desestimar la solicitud del exjefe de la Policía Local Benedicto Cacho Morales para obtener autorización de compatibilidad de su puesto con el ejercicio de la abogacía.

Este pronunciamiento llega en un contexto en el que el exjefe de la Policía Local figura implicado en otros asuntos judiciales: está previsto que sea juzgado en marzo por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la supuesta filtración de un examen de oposición para el cuerpo policial de Cáceres en 2022.

La Audiencia Provincial juzgará el próximo 3 de marzo de 2026 juzgará a Cacho (con el agravante de ser funcionario) por tras no alcanzar el pasado 18 de diciembre un acuerdo de conformidad entre las partes en la vista previa.

La proposición de la Alcaldía rechaza que Cacho Morales pueda compatibilizar su desempeño como funcionario con la actividad privada de la abogacía, al entenderse incompatible con las funciones y obligaciones propias del cargo. Vox y Unidas Podemos (UP) se ha abstenido en la citada votación.

Ya en octubre de 2025, el ex jefe de la Policía Local llevó a pleno su pase a segunda actividad, que él mismo solicitó por “cuestiones médicas”, e interpuso un recurso potestativo de reposición que fue rechazado, aprobando la resolución de ese recurso, sin modificación del nuevo puesto que se le ha asignado. Se hizo entonces con los votos favorables de PP y PSOE y con la abstención de Vox y UP

Cacho interpuso un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de pleno (con fecha 30 de julio de 2025) por el que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Fuentes municipales sostuvieron que el recurso se fundamentaba en que a Cacho no le “satisfacía el nuevo puesto que le han asignado en segunda actividad” y por eso recurrió.

Esa RPT se modificó para la creación de un puesto singularizado reservado a funcionarios del cuerpo de la Policía Local con la “categoría de Inspector en situación administrativa de segunda actividad”. Así, el puesto que desempeña actualmente Cacho de asesor técnico en la Jefatura de Policía Local, como se incluyó en la modificación de la RPT.