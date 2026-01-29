La provincia se rinde a Atrium Musicae: así fueron los primeros conciertos en Cáceres, Trujillo y Coria

Ya ha comenzado la ilusión de seis días de música ininterrumpidos gracias a la celebración, entre el 28 de enero y el 2 de febrero, del festival Atrium Musicae, organizado por la Fundación Atrio. En su cuarta edición, van a celebrar hasta 16 conciertos por distintos puntos de la provincia de Cáceres. El pasado miércoles se inició en la catedral de Santa María de la Asunción, en Coria. Este jueves han llegado a la iglesia San Martín de Tours de Trujillo y al Arco de la Estrella y Gran Teatro cacereño. Y todavía les queda por acudir a recintos como el Museo Helga de Alvear, la concatedral de Santa María, la iglesia de Santa María de Garrovillas de Alconétar, la catedral de Santa María de Plasencia o el Museo Vostell Malpartida.

Galería | Así ha sonado Atrium Musicae en el Arco de la Estrella de Cáceres /

El jueves, los protagonistas en Trujillo fueron la soprano María Espada y el archilaud Manuel Minguillón con un concierto de una de las voces más reconocidas del repertorio barroco a manos de una de las mejores voces de Extremadura. El programa era un diálogo entre Italia y España en torno al Seicento, con piezas de Monteverdi, Grandi, Merula o Mazzochi.

La primera cita en la capital provincial pareció estar en jaque durante todo el día, pero finalmente pudo salir adelante. Fue la obra 'Fanfarrias Inaugurales' de Lituus Quartet. La cita, que estaba programada para celebrarse en lo más alto del Arco de la Estrella, se interpretó finalmente en las escalinatas. Esta intervención enlazó la antigua tradición heráldica de las grandes celebraciones urbanas con los festejos populares y convirtió el espacio monumental en escenario sonoro para todos.

La última cita del jueves fue con el violonchelista Mario Brunell y la pianista Yulianna Avdeeva en el Gran Teatro de Cáceres. Bajo el título Shostakóvich, el programa subrayó su influencia en su entorno creativo y vital, ya que fue concebido en el cincuentenario del fallecimiento del compositor ruso.

Pero la cita no va a parar aquí y se avecinan días con mucha música en todos los rincones de la ciudad y la provincia.