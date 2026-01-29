Política municipal
Vox denuncia la falta de inversión en los barrios y pedanías de Cáceres y exige un cambio "real" en las prioridades del ayuntamiento
Eduardo Gutiérrez, portavoz de VOX, critica la falta de equilibrio en la distribución de recursos municipales, contrastando inversiones millonarias en el centro con el retraso en actuaciones básicas en los barrios
El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado la insuficiente y desigual inversión municipal en los barrios de la ciudad, una situación que, en opinión de su portavoz, Eduardo Gutiérrez, "lejos de ser puntual, se ha convertido en un problema estructural que afecta a miles de vecinos".
Gutiérrez advierten que numerosos barrios y pedanías "presentan carencias evidentes en infraestructuras básicas, mantenimiento urbano, limpieza, accesibilidad, iluminación y seguridad, deficiencias que se prolongan en el tiempo sin que el equipo de Gobierno local ofrezca soluciones eficaces ni una planificación seria".
“Los barrios no pueden seguir siendo los grandes olvidados de la gestión municipal”, ha señalado el portavoz.
En su opinión, esta situación pone de manifiesto "una falta de equilibrio en la distribución de los recursos públicos, ya que mientras algunas zonas concentran inversiones continuas, como recientemente se ha anunciado la inversión de 14 millones de euros en el centro de la ciudad a través de los Fondos Feder para la ejecución del Plan de Actuación Integrado, otros barrios acumulan años de retraso en actuaciones básicas como el arreglo de calles y acerados, el mantenimiento de parques infantiles y zonas verdes, la mejora del alumbrado público o la conservación de instalaciones deportivas y sociales".
"El problema no es la falta de dinero"
“El problema -prosigue-, no es la falta de dinero, sino la falta de prioridades y equilibrar las inversiones”. Asimismo, el Grupo Municipal critica que el presupuesto del Ayuntamiento priorice partidas presupuestarias para objetivos deescasa utilidad para los vecinos, "mientras se posponen actuaciones necesarias que afectan directamente a la calidad de vida diaria de miles de cacereños".
Desde VOX se subraya que "Cáceres es mucho más que su centro histórico o sus zonas más visibles, y que la ciudad se construye desde sus barrios. Los vecinos de Mejostilla, Aldea Moret, Nuevo Cáceres, San Blas o Llopis Ivorra pagan los mismos impuestos y merecen los mismos servicios que cualquier otro ciudadano”.
Por estos motivos, Eduardo Gutiérrez exige al equipo de Gobierno la puesta en marcha de un plan integral y realistas en barrios, con criterios objetivos y transparentes.
También una redistribución del gasto municipal que priorice las necesidades básicas frente a gastos innecesarios, así como un calendario público de actuaciones, con compromisos claros y verificables.
Y por supuesto se estima "crucial" un mayor diálogo con los vecinos y asociaciones vecinales para conocer de primera mano los problemas reales de cada zona.
- Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
- Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
- La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres