Vox denuncia la falta de inversión en los barrios y pedanías de Cáceres y exige un cambio "real" en las prioridades del ayuntamiento

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado la insuficiente y desigual inversión municipal en los barrios de la ciudad, una situación que, en opinión de su portavoz, Eduardo Gutiérrez, "lejos de ser puntual, se ha convertido en un problema estructural que afecta a miles de vecinos".

Gutiérrez advierten que numerosos barrios y pedanías "presentan carencias evidentes en infraestructuras básicas, mantenimiento urbano, limpieza, accesibilidad, iluminación y seguridad, deficiencias que se prolongan en el tiempo sin que el equipo de Gobierno local ofrezca soluciones eficaces ni una planificación seria".

“Los barrios no pueden seguir siendo los grandes olvidados de la gestión municipal”, ha señalado el portavoz.

En su opinión, esta situación pone de manifiesto "una falta de equilibrio en la distribución de los recursos públicos, ya que mientras algunas zonas concentran inversiones continuas, como recientemente se ha anunciado la inversión de 14 millones de euros en el centro de la ciudad a través de los Fondos Feder para la ejecución del Plan de Actuación Integrado, otros barrios acumulan años de retraso en actuaciones básicas como el arreglo de calles y acerados, el mantenimiento de parques infantiles y zonas verdes, la mejora del alumbrado público o la conservación de instalaciones deportivas y sociales".

"El problema no es la falta de dinero"

“El problema -prosigue-, no es la falta de dinero, sino la falta de prioridades y equilibrar las inversiones”. Asimismo, el Grupo Municipal critica que el presupuesto del Ayuntamiento priorice partidas presupuestarias para objetivos deescasa utilidad para los vecinos, "mientras se posponen actuaciones necesarias que afectan directamente a la calidad de vida diaria de miles de cacereños".

El Periódico Extremadura

Desde VOX se subraya que "Cáceres es mucho más que su centro histórico o sus zonas más visibles, y que la ciudad se construye desde sus barrios. Los vecinos de Mejostilla, Aldea Moret, Nuevo Cáceres, San Blas o Llopis Ivorra pagan los mismos impuestos y merecen los mismos servicios que cualquier otro ciudadano”.

Por estos motivos, Eduardo Gutiérrez exige al equipo de Gobierno la puesta en marcha de un plan integral y realistas en barrios, con criterios objetivos y transparentes.

También una redistribución del gasto municipal que priorice las necesidades básicas frente a gastos innecesarios, así como un calendario público de actuaciones, con compromisos claros y verificables.

Y por supuesto se estima "crucial" un mayor diálogo con los vecinos y asociaciones vecinales para conocer de primera mano los problemas reales de cada zona.