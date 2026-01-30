"¡Ama, ama, y ensancha el alma!": cerca de 1.000 alumnos reivindican la paz en Cáceres

«Yo quiero que todos, como hermanos, repartamos amores, lágrimas y sonrisas». Robe y Extremoduro estuvieron presentes, como no podía ser de otra manera, en el acto por el Día de la Paz que han organizado varios colegios de Cáceres y que se ha celebrado este viernes en la plaza Mayor.

El tiempo respetó, pese al cielo gris, y no llovió. Cerca de 1.000 alumnos, de 13 centros educativos de la ciudad, se congregaron frente al edificio consistorial para realizar un manifiesto a favor de la paz. No es un acto de celebración, sino de reivindicación. «No estamos aquí para celebrar que hay paz, sino para denunciar que no la hay», leyeron los alumnos, que también recordaron a Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz en 1993: «La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; la paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar».

Imagen del acto. / Pablo Parra

Los colegios presentes, con alumnos desde infantil hasta bachillerato, fueron el CEIP Prácticas, Ribera del Marco, Dulce Chacón, Delicias, Castra Caecilia y Gabriel y Galán, así como los institutos IES Al-Qázeres, El Brocense, Norba Caesarina, Ágora, Universidad Laboral, García Téllez y Los Barruecos, de Malpartida de Cáceres.

Palestina

Aunque el acto comenzó sobre las 12.15, mucho antes ya se había celebrado allí unos talleres didácticos dinamizados por estudiantes de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Educación Infantil del IES Al-Qázeres y por alumnado del IES Brocense y del IES Universidad Laboral. Además, cerca de la rampa que se sitúa a la derecha del ayuntamiento, se expusieron trabajos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del IES Ágora y del IES Al-Qázeres sobre los orígenes y el desarrollo del conflicto entre Israel y Palestina.

Imagen del acto. / Pablo Parra

Palestina estuvo bastante presente, pero no fue la única guerra mencionada. En Ucrania se van a cumplir ya 4 años de guerra, y en otros países como Somalia o Afganistán también hay conflictos armados, quizás no tan mediáticos.

Los estudiantes de 1º de Bachillerato del IES Universidad Laboral realizaron un manifiesto, y, posteriormente, se llevaron a cabo dos performance, una sobre los conflictos actuales mediante un mapamundi dibujado en el suelo, y otra sobre Palestina, elaborando una bandera con materiales como sudaderas, pañuelos, cajas o bolsas de plástico.

Música

El acto finalizó con música. Porque música y paz han caminado siempre de la mano. Algo que tuvieron siempre muy claro artistas como John Lennon o Robe Iniesta, quien puso su música en este Día de la Paz. En este punto se sumó el coro del AMPA del Conservatorio Isaac Albéniz, de Cabra (Córdoba), para interpretar, junto a todos los presentes, 'Ama, ama, ama y ensancha el alma', de Extremoduro. La actuación estuvo acompañada en lenguaje de signos por el alumnado del CEIP Castra Caecilia.

Un manifiesto a la paz 'made in Extremadura' donde los estudiantes pidieron solidaridad, armonía, respeto, empatía y ensanchar el alma de un mundo en el que todos caben.