Sucesos
Buscan desesperadamente a Boss, un cachorro criado en Cáceres que se ha perdido en una finca de Aliseda
Su familia se fue de viaje a Macedonia del Norte y no podían llevarlo, por lo que se quedó con una cuidadora canina. El martes les contactó para decirles que el animal había desaparecido
La búsqueda de Boss, un cachorro de ocho meses de raza border collie cruzado, mantiene en vilo a su familia desde principios de semana. El perro se perdió en una finca del término municipal de Aliseda, donde se encontraba al cuidado de una cuidadora canina mientras sus dueños se encontraban de viaje fuera de España (en Macedonia del Norte). Desde entonces, el entorno rural de la localidad y los accesos a Cáceres han sido escenario de una intensa batida que, por el momento, no ha dado resultado.
Los dueños
Según ha explicado a este diario su propietaria, Alejandra del Sol, el aviso de la desaparición llegó el martes por la mañana, aunque la familia asegura que desde el domingo no lograba contactar con la persona que se hacía cargo del animal. "No sabemos con certeza cuándo se perdió exactamente. Lo único claro es que desde el domingo no teníamos noticias", señala.
La familia, que reside en Cáceres, llevaba de viaje desde el sábado anterior. Estuvieron en Macedonia del Norte y Kosovo. Ayer regresaron. Aterrizaron en Madrid a las nueve de la noche, y apenas unas horas después ya estaban en la zona donde se ubicaba la finca donde el perro permanecía. Han estado hasta las cinco de la madrugada buscándole sin éxito por toda la zona. "Estuvimos buscándolo encina por encina. No estaba por toda la zona porque no reaccionó al escucharnos", relata Alejandra, que reconoce la preocupación creciente de la familia.
Así es Boss
Boss es un macho de color negro, con manchas blancas en el pecho, las patas y la punta de la cola. Aunque su madre es border collie, su aspecto recuerda más al de un labrador. En el momento de la desaparición llevaba un collar con la bandera de España. Se trata de un cachorro activo y nervioso, poco confiado con personas desconocidas, pero muy apegado a su familia.
La desaparición ha sido difundida a través de redes sociales, protectoras y asociaciones animalistas colaboran en la búsqueda. Familiares y amigos también se han sumado al rastreo por los alrededores de Aliseda y por Cáceres capital, ante la posibilidad de que el perro se haya desplazado.
Colaboración
La familia pide colaboración ciudadana y solicita que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Boss contacte con ellos a través del número de teléfono facilitado en redes sociales. “Ahora mismo lo único importante es encontrarlo”, subraya su dueña.
