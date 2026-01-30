Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Museo Provincial de Cáceres

Cáceres exhibe su mayor símbolo histórico: la bandera concejil más antigua de España

El Ayuntamiento de Cáceres cedió el Pendón de San Jorge al Museo de Cáceres, donde permanecerá expuesto durante 50 años para garantizar su conservación y facilitar el acceso a ciudadanos y visitantes

El pendón de San Jorge ya luce en el Museo de Cáceres.

El pendón de San Jorge ya luce en el Museo de Cáceres.

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Museo de Cáceres exhibe desde este viernes el Pendón de San Jorge, considerado la bandera concejil más antigua de España y datado en el siglo XIII, tras su traslado desde el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres, donde ha estado tradicionalmente custodiado, con el objetivo de garantizar su conservación y abrirlo a la ciudadanía y a los visitantes de la ciudad.

Se trata de “una obra de incalculable valor patrimonial y de un valor sentimental aún mayor”

Rafael Mateos

— Alcalde de Cáceres

Cesión

El traslado y la nueva ubicación de la pieza han sido presentados por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, y la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados.

El pendón, símbolo histórico del Concejo de Cáceres, ha sido cedido temporalmente al museo en virtud de un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Junta, que establece su exhibición pública durante un periodo de 50 años.

Mateos ha señalado que se trata de “una obra de incalculable valor patrimonial y de un valor sentimental aún mayor para los cacereños”, y ha defendido que un símbolo tan relevante de la historia de la ciudad debía estar accesible tanto para la ciudadanía como para quienes visitan la capital.



El pendón de San Jorge ya luce en el Museo de Cáceres. / EP

Generosidad patrimonial

El alcalde ha subrayado además que Cáceres “tiene que ser generosa con su patrimonio” y ponerlo a disposición de toda la sociedad, motivo por el que se ha culminado la entrega material de la pieza al Museo de Cáceres.

El traslado del pendón se realizó en la noche del jueves y no se hizo público por razones de seguridad, según ha explicado el regidor.

Inicialmente, el Pendón de San Jorge se expone en las estancias de la Casa de los Caballos y pasará posteriormente a su ubicación definitiva en la Casa de las Veletas, una vez concluyan las obras de reforma del Museo de Cáceres. 

Apuesta de Cultura

El Museo de Cáceres permite asegurar su adecuada conservación y, al mismo tiempo, ponerla a disposición del público para su disfrute y conocimiento.

El hecho de que el Pendón de San Jorge se exponga ya en el museo “permitirá reforzar los actos conmemorativos del Día del Santo Patrón”, dentro de la programación cultural que cada año organiza esta institución con motivo de dicha efeméride.

Con el objetivo de acercar el patrimonio a las nuevas generaciones, se impulsarán también jornadas de puertas abiertas dirigidas a escolares, para que puedan comprender el valor histórico del pendón y la importancia de cuidar de nuestro legado.

Cáceres exhibe su mayor símbolo histórico: la bandera concejil más antigua de España

Buscan desesperadamente a Boss, un cachorro criado en Cáceres que se ha perdido en una finca de Aliseda

Desestimada la reclamación millonaria tras el grave atropello de un caballo a una mujer durante el Día de la Luz

La desesperación de los vecinos aislados por el río Salor en Cáceres: "Una semana sin poder salir de aquí"

Del pilar a la rotonda: así ha cambiado el puente de San Francisco de Cáceres

Francis Villegas: la mirada que retrata el alma ancestral de las tierras cacereñas

Las Lavanderas llevan su legado a colegios y entidades sociales con 17 visitas educativas en Cáceres

