Cáceres exhibe su mayor símbolo histórico: la bandera concejil más antigua de España

El Museo de Cáceres exhibe desde este viernes el Pendón de San Jorge, considerado la bandera concejil más antigua de España y datado en el siglo XIII, tras su traslado desde el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres, donde ha estado tradicionalmente custodiado, con el objetivo de garantizar su conservación y abrirlo a la ciudadanía y a los visitantes de la ciudad.

Se trata de “una obra de incalculable valor patrimonial y de un valor sentimental aún mayor” Rafael Mateos — Alcalde de Cáceres

Cesión

El traslado y la nueva ubicación de la pieza han sido presentados por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, y la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados.

El pendón, símbolo histórico del Concejo de Cáceres, ha sido cedido temporalmente al museo en virtud de un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Junta, que establece su exhibición pública durante un periodo de 50 años.

Mateos ha señalado que se trata de “una obra de incalculable valor patrimonial y de un valor sentimental aún mayor para los cacereños”, y ha defendido que un símbolo tan relevante de la historia de la ciudad debía estar accesible tanto para la ciudadanía como para quienes visitan la capital.

El pendón de San Jorge ya luce en el Museo de Cáceres. / EP

Generosidad patrimonial

El alcalde ha subrayado además que Cáceres “tiene que ser generosa con su patrimonio” y ponerlo a disposición de toda la sociedad, motivo por el que se ha culminado la entrega material de la pieza al Museo de Cáceres.

El traslado del pendón se realizó en la noche del jueves y no se hizo público por razones de seguridad, según ha explicado el regidor.

Inicialmente, el Pendón de San Jorge se expone en las estancias de la Casa de los Caballos y pasará posteriormente a su ubicación definitiva en la Casa de las Veletas, una vez concluyan las obras de reforma del Museo de Cáceres.