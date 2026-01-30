En el Museo Provincial de Cáceres
Cáceres exhibe su mayor símbolo histórico: la bandera concejil más antigua de España
El Ayuntamiento de Cáceres cedió el Pendón de San Jorge al Museo de Cáceres, donde permanecerá expuesto durante 50 años para garantizar su conservación y facilitar el acceso a ciudadanos y visitantes
El Museo de Cáceres exhibe desde este viernes el Pendón de San Jorge, considerado la bandera concejil más antigua de España y datado en el siglo XIII, tras su traslado desde el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres, donde ha estado tradicionalmente custodiado, con el objetivo de garantizar su conservación y abrirlo a la ciudadanía y a los visitantes de la ciudad.
Se trata de “una obra de incalculable valor patrimonial y de un valor sentimental aún mayor”
Cesión
El traslado y la nueva ubicación de la pieza han sido presentados por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, y la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados.
El pendón, símbolo histórico del Concejo de Cáceres, ha sido cedido temporalmente al museo en virtud de un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Junta, que establece su exhibición pública durante un periodo de 50 años.
Mateos ha señalado que se trata de “una obra de incalculable valor patrimonial y de un valor sentimental aún mayor para los cacereños”, y ha defendido que un símbolo tan relevante de la historia de la ciudad debía estar accesible tanto para la ciudadanía como para quienes visitan la capital.
Generosidad patrimonial
El alcalde ha subrayado además que Cáceres “tiene que ser generosa con su patrimonio” y ponerlo a disposición de toda la sociedad, motivo por el que se ha culminado la entrega material de la pieza al Museo de Cáceres.
El traslado del pendón se realizó en la noche del jueves y no se hizo público por razones de seguridad, según ha explicado el regidor.
Inicialmente, el Pendón de San Jorge se expone en las estancias de la Casa de los Caballos y pasará posteriormente a su ubicación definitiva en la Casa de las Veletas, una vez concluyan las obras de reforma del Museo de Cáceres.
Apuesta de Cultura
El Museo de Cáceres permite asegurar su adecuada conservación y, al mismo tiempo, ponerla a disposición del público para su disfrute y conocimiento.
El hecho de que el Pendón de San Jorge se exponga ya en el museo “permitirá reforzar los actos conmemorativos del Día del Santo Patrón”, dentro de la programación cultural que cada año organiza esta institución con motivo de dicha efeméride.
Con el objetivo de acercar el patrimonio a las nuevas generaciones, se impulsarán también jornadas de puertas abiertas dirigidas a escolares, para que puedan comprender el valor histórico del pendón y la importancia de cuidar de nuestro legado.
- Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
- Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
- La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres