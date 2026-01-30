Obras
Cáceres protege su patrimonio y su fauna: la millonaria reforma del Palacio de las Veletas, con criterios ambientales
El Museo de Cáceres protege a los cernícalos primilla mediante la instalación de nidos de cerámica, cumpliendo estrictamente con la normativa ambiental durante la reforma del palacio
La directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, ha informado este viernes sobre el estado de las obras de reforma del Palacio de las Veletas, que se prevé concluirán en diciembre de 2026, y que a comienzos de 2027 se iniciara el proyecto museológico y museográfico que permitirá montar todas las colecciones del museo; un proyecto que aúna la conservación de la fauna avícola cacereña y patrimonial del palacio.
Restauración y seguimiento arqueológico
Actualmente, los trabajos se centran en excavaciones y seguimientos arqueológicos del palacio, así como en la restauración de elementos emblemáticos como las gárgolas y la balaustrada de cerámica, que se encuentran en el taller de restauración para ser restituidas “con criterios técnicos rigurosos”.
El aljibe del Palacio también está siendo objeto de estudios por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), analizando la humedad y luz para “garantizar la conservación adecuada de esta estructura histórica”. Además, se está trabajando en reforzar las cubiertas del edificio para evitar daños provocados por el temporal de lluvias que ha afectado a la región tras la borrasca ‘Kristin’.
La directora del Museo de Cáceres ha destacado que la reforma cumple “estrictamente la normativa ambiental”, protegiendo a los cernícalos primilla mediante la instalación de mechinales y nidos de cerámica, retirando temporalmente los andamios cuando la ley lo requiere.
Según Preciados, estos trabajos no solo buscan preservar el patrimonio arquitectónico del palacio, sino también “reforzar la proyección cultural de Extremadura a nivel internacional”. En su opinión, iniciativas como esta, junto a otros proyectos culturales de la región, constituyen los “pilares para el desarrollo cultural en los próximos años”.
Supervisión
La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, han visitado las obras para supervisar los avances, destacando la calidad de los trabajos y el “esfuerzo conjunto de las instituciones para mantener viva la identidad patrimonial y cultural de la ciudad”.
Con estas actuaciones, el Museo de Cáceres avanza hacia la consolidación de un espacio museístico “moderno, accesible y seguro”, que permitirá a los visitantes disfrutar de las colecciones con la máxima garantía de conservación y calidad expositiva.
