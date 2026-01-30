Las caras de los héroes que ordenaron y limpiaron Cáceres tras la borrasca Kristin: "No recuerdo un episodio como este en mis 40 años de experiencia"

El paso de la borrasca Kristin por Cáceres ha sido uno de los episodios más complicados a los que se ha enfrentado la ciudad en las últimas décadas. Las rachas de viento huracanadas han dificultado los trabajos, han provocado daños materiales todavía incuantificables y, como único dato positivo, no se han registrado heridos. En buena medida, la explicación está en que los peores momentos se han vivido de madrugada. Aun así, conviene reconocer y poner cara a quienes han trabajado sin descanso durante horas para ordenar y limpiar la ciudad. Operarios de la empresa de limpieza, bomberos, agentes de los distintos cuerpos policiales, sanitarios y el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento siguen desplegados para afrontar lo más difícil: que todo regrese a la normalidad.

Todos los representantes políticos de la ciudad que este jueves han comparecido ante los medios han aprovechado sus primeras palabras para agradecerles el trabajo realizado.

Miguel Durán

Uno de ellos es Miguel Durán, jefe del servicio de Parques y Jardines del consistorio. Unas horas después de la jornada más intensa y tras haber descansado brevemente, ha atendido a este diario para relatar cómo la vivió: "Fue duro, intenso y largo. Estuvimos desde que amaneció y hasta que oscureció trabajando en la calle. Llevo 40 años en el ayuntamiento y no recuerdo ningún vendaval que haya causado tantos daños en el arbolado. La mayoría estaban sanos y han sido arrancados de raíz. Tenemos que agradecer al destino y a las circunstancias que no hubo ningún daño personal", explica.

Galería | Rafa Mateos interviene tras el paso de la borrasca Kristin /

Sobre los motivos de la caída de árboles (252 han caído de raíz y otros 210 se han visto afectados), Durán apunta a una cuestión determinante: "La mayoría de ellos son de hoja perenne que, al tener la copa con hojas, ofrecen mayor resistencia al aire. Por eso se han visto caídas de este tipo de árboles y apenas ha habido de otros de hoja caduca".

Rapidez

Y ante quienes los señalan como héroes por la rapidez de la respuesta, prefiere rebajar el foco y mantener la cautela: "No lo somos. Simplemente ha sido un esfuerzo especial, dedicando más tiempo y más recursos para intentar regresar a la normalidad cuanto antes. Todavía se va a tardar unos días en conseguirlo", lamenta.

La prioridad, insisten desde los servicios municipales, pasa ahora por asegurar las zonas más sensibles y retirar los elementos que todavía suponen un riesgo, al tiempo que se evalúa el alcance real de los daños. Será entonces cuando llegue el momento de cuantificar el golpe y planificar la reposición del arbolado, pero también de quedarse con la imagen que deja esta borrasca: una ciudad sacudida por el viento que ha respondido con trabajo coordinado y con la certeza de que, aunque la recuperación lleve tiempo, ya está en marcha.