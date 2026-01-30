La ciudad como escenario: Atrium Musicae convierte Cáceres en un festival total

Espectacular triplete musical el que se ha vivido en Cáceres este viernes gracias al festival Atrium Musicae, organizado por la Fundación Atrio. Además de la calidad de los músicos que participaron en las distintas citas, una de las cuestiones más destacadas de este certamen son los enclaves que utilizan: la concatedral de Santa María, el museo Helga de Alvear y el Gran Teatro.

El viernes comenzó en la concatedral con el trompetista Manuel Blanco y el organista Pablo Márquez, que interpretaron tres siglos de música con canciones de Bach, Buxtehude, Haendel, Leopold Mozart o Pablo Márquez Caraballo. Los intérpretes tienen una gran proyección internacional y la actuación permitió explorar repertorios diversos y subrayar la continuidad de una tradición que enlaza la música litúrgica, la sala de conciertos y la creación actual.

Después llegó el turno del flautista y saxofonista Jorge Pardo en el museo Helga de Alvear, que volvió a integrarse en el festival con dos funciones consecutivas en las que el sonido se mezcló con el espacio expositivo. Hubo dos pases en los que se presentó un formato basado en la improvisación con ritmos afrocubanos, flamencos y con lenguajes jazzísticos.

Este tercer día de certamen concluyó en el Gran Teatro con el pianista Javier Perianes, una de las figuras más destacadas del piano actual y posiblemente el mayor especialista en la obra del maestro gaditano Manuel de Falla.

Llega ahora el plato fuerte del festival. Este sábado contará con hasta cinco conciertos en todos los horarios y distribuidos por todos los puntos de la ciudad (Gran Teatro, concatedral y Espacio para la Creación Joven), así como la visita del organista Benjamin Alard a Garrovillas de Alconétar.