David del Castillo crea 'Dagaenverso', una editorial fantasma que busca dar voz a las minorías y disidencias

David del Castillo, profesor de Lengua y Literatura en Navalmoral, ha creado Dagaenverso, una editorial fantasma concebida como espacio para las voces apartadas. El proyecto nace desde el acompañamiento y la escucha, con el objetivo de imaginar y construir un futuro posible para las disidencias y las minorías, poniendo la palabra al servicio de quienes han quedado fuera de los márgenes editoriales tradicionales.

"Sentía la necesidad de crear un proyecto en el que tuvieran cabida los textos de quienes no se atreven a publicar: personas que escriben desde la vergüenza, desde el miedo a la señalación o desde la conciencia de no encajar en lo que tradicionalmente se entiende como mundo editorial. Reconozco que no me gusta utilizar la palabra editorial, porque una editorial es, ante todo, una empresa dedicada a vender libros, y este proyecto no es un negocio ni un espacio del que yo pretenda lucrarme. Es, más bien, un lugar para la difusión: la difusión de aquello que duele, de lo que incomoda o de lo que la sociedad no siempre quiere, o está preparada, para escuchar. Si pensamos en el mundo editorial, se publican cosas maravillosas, pero también textos asociados a una imagen, concebidos desde el inicio como producto. Dagaenverso nace, precisamente, al margen de esa lógica".

El boca a boca y el contacto directo con las libreras

'Dagaenverso' no pretende parecerse a ningún proyecto editorial existente actualmente en España. No trabaja con ISBN y apuesta por otras formas de circulación, como el boca a boca y el contacto directo con las libreras, reivindicando el placer de disfrutar la literatura sin prisas ni condicionantes comerciales. En la actualidad, el proyecto se gestiona principalmente a través de las redes sociales, entendidas como el medio que permite llegar a más personas desde cualquier parte del mundo. Desde ahí, busca también crear una antología y tejer vínculos con personas que comparten una mirada crítica y afín a la del proyecto.

Primer certamen de poesía

Por último, en el mes de noviembre se dio un paso más con la creación del primer certamen, concebido como una llamada a la colaboración para una antología poética. La propuesta giró en torno a una temática poco habitual en los circuitos literarios: poemas que abordaran la experiencia de la ruralidad desde miradas queer, feministas o migrantes. La convocatoria superó las expectativas iniciales, reuniendo a autoras y autores de distintos puntos del mundo, como Argentina, Honduras, Estados Unidos o Italia, con una presencia especialmente significativa de Extremadura.