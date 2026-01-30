David Jiménez, cantante y químico de Cáceres, prepara su primer disco tras un cambio de rumbo

David Jiménez, cantante, creció en un entorno familiar muy ligado a la música, donde cantar siempre fue algo habitual. Desde pequeño mostró un gran interés por el arte, aunque nunca recibió formación académica en disciplinas como el teatro ni la música, ni cursó estudios en un conservatorio. Al finalizar el bachillerato, su principal aspiración era ingresar en la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático). Sin embargo, sus padres se opusieron a esta decisión y le animaron a optar por una carrera diferente, al considerar, desde su formación científica, que se trataba de un camino profesional con un futuro más estable.

La música, su plan A

"Al final decidí estudiar Química, en parte por llevar un poco la contraria. Durante la carrera fui desarrollando también un interés más serio por la música. Mis amigos me decían que cantaba bastante bien y, poco a poco, terminé creyéndomelo. Me compré una guitarra y empecé a contar mis penas y mis historias a través de ella. Durante mucho tiempo la música fue solo un hobby, algo que hacía por pura necesidad personal. Actualmente trabajo como químico orgánico en ensayos clínicos en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, y siento que ha llegado el momento de apostar por mi música. De momento no quiero dejarlo todo: aunque la música es mi plan A, todavía compagino ambas cosas. Aun así, no concibo un futuro en el que no me vea a mí mismo cantando, de una forma u otra".

Esta primavera lanzará su primer EP

Actualmente, se encuentra plenamente inmerso en su proyecto artístico como solista y trabaja en la publicación de sus propias canciones. De hecho, esta primavera verá la luz su primer EP. "Me encantaría dedicarme también al mundo de los musicales, todavía tengo muchas cosas por probar. El problema es que, como casi todo en la vida, sin dinero es difícil avanzar y hay que compaginarlo con el trabajo. A veces se convierte en un bucle: si dedico mucho tiempo a trabajar, tengo estabilidad económica, pero no me queda tiempo para mis proyectos; y si reduzco el trabajo para centrarme en la música, gano tiempo, pero pierdo recursos. Por eso, ahora mismo estoy intentando encontrar ese equilibrio".

Vinculado al pop y al indie

No me atrevo a definir mi música. Llevo poco tiempo y siento que aún estoy explorando el sonido que siempre me ha gustado hacer, muy vinculado al pop y al indie pop, que es donde me he movido siempre. Mi objetivo es contar mi propia historia a través de ese estilo y, más adelante, ya habrá tiempo para experimentar y trabajar con distintos productores.

La ventana abierta, su último single

Hace una semana vio la luz La ventana abierta, su último single y adelanto del EP que publicará esta primavera. "No puedo contar demasiado todavía, pero junto al EP llegarán algunas sorpresas. Llevo poco más de un año dedicándome a la música y ahora mismo estamos cerrando los últimos detalles para poder lanzarlo. La historia que cuento en este trabajo habla, en el fondo, de un cambio de rumbo. De haber dado un giro de 180 grados a mi vida, porque yo soy químico y eso, a priori, no tiene nada que ver con la música. Tomar una decisión así no es fácil. Hoy en día todo va muy rápido y casi no te da tiempo a pensar, con 18 años todavía eres demasiado joven para decidir a qué quieres dedicarte el resto de tu vida. Por eso creo que hace falta cierta valentía y mucha honestidad para frenar, mirarte y decir: no, yo quiero hacer esto".

Hoy atraviesa un momento decisivo en su vida, marcado por la valentía de detenerse y redefinir su rumbo. Pleno, en paz y conectado consigo mismo, se muestra satisfecho con las decisiones que lo han llevado a construir la vida que deseaba.