Camino público
La desesperación de los vecinos aislados por el río Salor en Cáceres: "Una semana sin poder salir de aquí"
El Ayuntamiento de Cáceres busca una solución definitiva para los vecinos de Cuartos del Baño, que llevan días incomunicados por las lluvias y sin poder salir de sus viviendas
"Dime tú, con la de agua que lleva el río, ¿cómo vamos a salir de aquí? Nos va a llevar el agua". La desesperación de los vecinos de Cuartos del Baño es notoria y no cesan en su empeño de conseguir un acceso digno a la finca donde residen. Llevan desde que iniciaron las precipitaciones por las borrascas a comienzos de esta semana sin poder salir de sus viviendas, incomunicados de igual forma que cada vez que llueve: "30 de enero, una semana aislados".
La finca está ubicada entre Malpartida de Cáceres y Aliseda, pero el término municipal es de la capital cacereña. Es el ayuntamiento quien tiene que ofrecer la solución definitiva y, en principio, esta iba a pasar por la reparación del camino de Monte Almeida. Sin embargo, los propietarios de la finca La Jabalina impidieron el paso de las máquinas cuando fueron a comenzar los trabajos.
Esta misma semana, el consistorio planteó como alternativa la rehabilitación del puente que queda anegado por el cauce del río Salor cuando llueve para garantizar el acceso a la finca. Esto ocurre después de que el alcalde, Rafa Mateos, considere "prácticamente imposible" rehabilitar la vía por donde se había trazado el camino alternativo. Detalló que la ejecución de ese camino obligaría a demoler una vivienda, atravesar una charca, sortear tres manantiales y eliminar más de un centenar de encinas.
A esto respondió la comunidad de propietarios, que rechazó la rehabilitación del puente y aseguró que "es viable" ejecutar la reparación del camino. "Es imposible que en el camino haya todo lo que dice el alcalde porque esa vía ya había existido previamente y no había nada", sentencian.
