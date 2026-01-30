Desestimada la reclamación millonaria tras el grave atropello de un caballo a una mujer durante el Día de la Luz

La Comisión Jurídica de Extremadura ha rechazado la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada contra el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres) por una mujer que solicitaba 1,3 millones de euros tras resultar gravemente herida en un atropello por un caballo durante las tradicionales carreras del Día de la Luz.

El órgano consultivo ha considerado que no procede declarar la responsabilidad administrativa del consistorio, por lo que no ha entrado a valorar ni los daños alegados ni la cuantía de la indemnización solicitada.

Los hechos

Los hechos se produjeron cuando la mujer regresaba a su domicilio acompañada de su nieta, de siete años, y fue arrollada por uno de los caballos participantes en la carrera. A consecuencia del accidente, la afectada permaneció 48 días en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres, tras ingresar con un traumatismo craneal severo.

La menor fue trasladada al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres con pronóstico reservado, aunque el TAC no mostró lesiones y recibió el alta al día siguiente. Además, otras tres personas han resultado heridas leves y fueron atendidas en el mismo lugar del suceso.

Reclamación

En su reclamación, la mujer ha alegado la existencia de un "peligro evidente" por la ausencia de barreras entre los caballos y el público, así como la insuficiencia de los avisos previos, que —según su versión— se realizaban mediante "un megáfono prácticamente inaudible" debido a la aglomeración de personas. A su juicio, se produjo una actuación negligente por parte de la administración para evitar el accidente.

Sin embargo, la Comisión Jurídica ha concluido que los organizadores han cumplido con las exigencias establecidas para la celebración del festejo equino. El dictamen recoge que, antes del inicio de las carreras, se ofrecieron explicaciones sobre el desarrollo del evento y que fue la propia reclamante quien, ante la llegada inminente de los caballos, se situó en su trayectoria.

Informe

El informe subraya que las imágenes del accidente reflejan una actitud "poco diligente" de la perjudicada al cruzar la calle pese a la proximidad de los jinetes, mientras el resto del público se apartaba ante la llegada de los animales por su recorrido tradicional.

La Comisión recuerda además que este tipo de celebraciones exige una atención "extrema" por parte de los asistentes, al implicar la asunción de un riesgo inherente al propio espectáculo. En este sentido, advierte de que no puede exigirse a los organizadores la garantía absoluta de que todos los espectadores permanezcan en todo momento en zonas completamente exentas de peligro cuando alguien se sitúa voluntariamente en un lugar desaconsejado por la prudencia.