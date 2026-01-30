Francis Villegas: la mirada que retrata el alma ancestral de las tierras cacereñas

La mirada anónima de una máscara que intimida en Acehúche, el sonido de los nabos cuando chocan contra el ladrón de Piornal, el duelo de los penitentes en Cáceres o en Valverde de la Vera, la tensión de los músculos de los caballos al galope en Arroyo de la Luz, el repiqueteo de las castañuelas en Montehermoso, el calor de las llamas en Jarandilla, la felicidad anárquica del Carnaval Jurdanu, el sabor pimentonado de la patatera de Malpartida de Cáceres, el vapor blanquecino que transpiran los caballos de la Encamisá de Torrejoncillo... Olores, sabores, miedos, risas, danzas, orgullo, identidad… ¿Es posible contar tanto en una imagen? Sí. Las fotografías de Francis Villegas relatan, describen y sienten. Mil palabras no pueden transmitir lo que él consigue a través de sus clics.

Jorge Valiente

Asomarse a las genialidades de Francis Villegas (Cáceres, 1960) es asomarse a la historia de siglos de una tierra generosa en ritos y fiestas. Fotoperiodista en El Periódico Extremadura desde los 16 años como colaborador, y de forma ininterrumpida durante cuatro décadas (también ha trabajado para El País, Diario 16 y Efe), tras su jubilación cambió la exigencia de la inmediatez por la virtud de la serenidad, para hacer aquellas fotos que siempre quiso y nunca pudo, acuciado entonces por las prisas de llegar puntual al cierre de las portadas.

La Encamisá de Torrejoncillo. / Francis Villegas

Gran amante de Extremadura en general y de las comarcas cacereñas en particular, de sus paisajes, su historia y su etnología, Francis Villegas ha recorrido las impresionantes fiestas de los municipios, donde ha aguardado días con sus noches, sin prisa, sin reloj, sin horarios, hasta obtener ahora esas instantáneas que siempre supo que le estaban allí esperando. Y así ha logrado algunas de las fotos más reproducidas de los últimos años, como la primera mujer Jarramplas a cara descubierta y el terrible accidente del Día de la Luz.

Carnaval Jurdano. / Francis Villegas

De estas vigilias festivas ha nacido el libro ‘Raíces. Cuaderno de viaje a la antropología cacereña’, presentado ayer en el Colegio Mayor Charo Cordero de la Diputación Provincial de Cáceres. No es un trabajo más. Solo con ojearlo se entiende que se trata de una obra de arte. Un compendio que Francis Villegas regala a los extremeños y que la Diputación envuelve en un formato de lujo, porque sabe que no hay mejor testigo de la identidad y del acervo cultural de la provincia.

Las Carantoñas de Acehúche. / Francis Villegas

Criado en el laboratorio casero de su padre (gran aficionado a la fotografía), Villegas se ha consolidado como una de las mejores firmas de la fotografía documental, hasta el punto de ganar todos los certámenes regionales y nacionales a los que ha optado en los últimos años, incluido el primer Dionisio Acedo de Periodismo que la institución provincial concede a un fotoperiodista en 43 años. Este libro constituye el mejor ejemplo: Francis Villegas es capaz de llevar hasta el lector el aroma anisado de las roscas, la frescura de las voces de las alboradas, el sudor de los romeros y el tacto delicado de los bordados de pañuelos y refajos.

La primera mujer Jarramplas. / Francis Villegas

«Las mejores fotos llegan sin duda cuando te relajas, creo que estoy en la época más gratificante de mi vida como fotógrafo, me encuentro con mucha confianza. Busco los lugares más adecuados y espero a que salga esa foto que tengo en la cabeza. Si lo consigo, estupendo. Si no, habrá tiempo de intentarlo», revela el artista cacereño. Y así, bajo los pies de los caballos, en plena lluvia piornalega de nabos, desde la torre más alta y en la calle más oscura, el resultado es visible en este libro.

Los Escobazos de Jarandilla. / Francis Villegas

Porque ‘Raíces’ va despertando en sus páginas los estallidos y la pólvora de la Sorpresa de Arroyomolinos (aquella dura derrota de los franceses frente a los aliados comandados por el general Wellington); también el fuego de los Escobazos de Jarandilla para recordar los orígenes pastoriles en la noche fría de diciembre, con motivo de la festividad de la Inmaculada; y Las Carantoñas de Acehúche, cuando las máscaras devuelven al pueblo a tiempos donde lo sagrado y lo salvaje caminan juntos; o el castigo al Jarramplas en Piornal, en un estruendo de nabos que resuena por los siglos de los siglos.

Juan López Corrales, 'El Borrasca', canta su última saeta al Cristo Negro, y a su lado una intérprete de lengua de signos. / Francis Villegas

Esta amplia colección de fotografías de Francis Villegas es a la vez un desfile de los personajes más típicos de la antropología cacereña: suenan los cascabeles de los Negritos de Montehermoso entre trajes coloridos, en un baile que mezcla devoción y herencia; se escuchan las coplas medievales de las Purificás de Monroy en honor a la Virgen del Rosario; se percibe el frío y el viento simbolizados en un Febrero que acaba sentenciado a las llamas en la plaza Mayor de Cáceres; y se disfruta de las máscaras grotescas que devuelven a Las Hurdes su carnaval más ancestral.

La Sorpresa de Arroyomolinos. / Francis Villegas

No falta la Pedida de la Patatera de Malpartida de Cáceres, que hace del humilde producto la celebración compartida más sabrosa; ni el Pero Palo de Villanueva de la Vera, que canaliza como pocas fiestas la crítica, la burla y la catarsis colectiva de un pueblo; la Virgen de la Montaña, que baja para reencontrarse con una ciudad de Cáceres que la espera como parte de su propia historia; la Encamisá de Torrejoncillo, con una noche ritual casi mística, cargada de fe y costumbrismo; el Día de la Luz, con la agitada carrera en la que galopa la memoria viva de Arroyo de la Luz; y las ricas manifestaciones de la Pasión, como el silencio y la penitencia de los Empalaos de Valverde de la Vera, y las antiquísimas procesiones entre piedras que transforman Cáceres en un templo abierto.

La bajada de la Virgen de la Montaña, en Cáceres. / Francis Villegas

Cada fiesta tiene un narrador. Colaboran con este libro de Francis Villegas periodistas, cronistas, profesores y maestros de las artes como Salvador Calvo, Sebastián Díaz, José Ramón Alonso de la Torre, Eugenio Fuentes, Fernando Berrocal, Florentino Velaz, José Luis Bermejo, Faustino Hernández, Alonso Corrales, F. Javier García, Lola Luceño, Jaime Jiménez Torbellino, Isabel Bravo, Juanjo Ventura, Jesús Baños, Sergio Lorenzo, el Duende de la Tinaja y Boni Sánchez.

Grave caída en el Día de la Luz, en Arroyo de la Luz. / Francis Villegas

Un esfuerzo colectivo para poner a Cáceres frente al espejo de su propia esencia. «Son rituales muy antiguos, primitivos, apenas contaminados por el paso del tiempo. Creo que a veces los extremeños necesitamos valorar aún más lo que tenemos», subraya Francis Villegas, que ya está preparando una segunda entrega con otras maravillas del folclore regional. Volverá a usar su cámara, su talento y su pasión, porque, como él mismo dice, «la buena foto se hace a la vez con el corazón y con la cabeza».

Las Purificás de Monroy. / Francis Villegas