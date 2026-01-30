Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente urbano

Herida una mujer de 62 años tras una colisión entre una moto y un coche en la avenida Rodríguez de Ledesma de Cáceres

La afectada ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres con pronóstico menos grave tras el siniestro ocurrido en la zona de Rodríguez Ledesma

Hospital Universitario de Cáceres

Hospital Universitario de Cáceres / El Periódico

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Una mujer de 62 años ha resultado herida este viernes tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en Cáceres. El accidente de tráfico se ha producido a las 15.25 horas en la parte trasera de la avenida Rodríguez Ledesma, a la altura de un gimnasio, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, con una unidad medicalizada, así como una patrulla de la Policía Local de Cáceres, activados desde el propio centro de emergencias.

La mujer ha sufrido policontusiones como consecuencia del impacto y ha sido atendida en el lugar antes de ser trasladada al Hospital Universitario de Cáceres. Su estado ha sido calificado como menos grave. En el accidente no se han registrado personas atrapadas.

Herida una mujer de 62 años tras una colisión entre una moto y un coche en la avenida Rodríguez de Ledesma de Cáceres

Cáceres protege su patrimonio y su fauna: la millonaria reforma del Palacio de las Veletas, con criterios ambientales

Luz verde a tramitar la declaración de zona catastrófica en Cáceres tras el temporal 'Kristin'

"¡Ama, ama, y ensancha el alma!": cerca de 1.000 alumnos reivindican la paz en Cáceres

