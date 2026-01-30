Las Lavanderas llevan su legado a colegios y entidades sociales con 17 visitas educativas en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres impulsa estos días la difusión de la tradición de Las Lavanderas y el Febrero entre la población más joven con un amplio programa de actividades educativas y culturales que contempla cerca de una veintena de visitas a centros escolares y entidades sociales de la ciudad.

La iniciativa, promovida desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Universidad Popular, suma un total de 17 visitas con el objetivo de acercar esta celebración popular a niños, niñas y distintos colectivos sociales, fomentando el conocimiento directo de una de las fiestas más arraigadas de la capital cacereña.

La concejala del área, Jacobi Ceballos, explica que estas acciones buscan que los más jóvenes "conozcan y sientan de primera mano nuestra tradición de Las Lavanderas y el Febrero", una festividad que, según indica, el actual equipo de Gobierno refuerza desde su llegada al Ayuntamiento.

Visita a los colegios de Las Lavanderas con la concejala Jacobi Ceballos. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Centros educativos y entidades participantes

Dentro del programa se incluyen visitas a centros educativos como el CEIP Donoso Cortés, CEI Santa Lucía, CEI Santa Bárbara, CEIP Nuestra Señora de la Montaña, CEI Fofó, CEE PROA, CEIP De Prácticas, Colegio Diocesano y Colegio Josefinas.

La programación se extiende también a entidades sociales como Feafes Cáceres, la Asociación Novaforma, Centro Alzhei, la residencia de mayores El Cuartillo y la residencia Cervantes. Asimismo, se prevén actividades en la Universidad de Extremadura y en la Fundación Sorapán de Rieros.

Talleres, rutas y actividades participativas

Las actividades que se desarrollan durante estas visitas incluyen cuentacuentos, 'scape rooms', talleres de confección de minipeleles y exposiciones documentales. El programa incorpora además rutas medioambientales por las fuentes vinculadas a Las Lavanderas y recorridos históricos centrados en esta tradición y en la figura de los antiguos aguadores.

Como marca la tradición, el próximo miércoles 11 de febrero a las 12:30 horas el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, participará junto a varios concejales en el taller de elaboración de coquillos que se celebra en Aldealab.

Desde el ayuntamiento señalan que este conjunto de actividades refuerza la dimensión educativa, cultural y participativa de la fiesta, consolidando a Las Lavanderas y el Febrero como una de las celebraciones más representativas y queridas de la ciudad.