Luz verde a tramitar la declaración de zona catastrófica en Cáceres tras el temporal 'Kristin'

La Junta de Gobierno Local de Cáceres ha acordado este viernes iniciar el expediente para solicitar al Gobierno central la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, más conocida como zona catastrófica, tras el episodio de lluvias y fuertes rachas de viento registrado en la ciudad el pasado miércoles por la borrasca ‘Kristin’.

Informes

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha explicado que el ayuntamiento espera recibir los informes técnicos de los distintos servicios municipales para poder cuantificar con precisión los daños ocasionados por el temporal, elaborados por áreas como Parques y Jardines e Infraestructuras.

Mateos ha recorrido personalmente varias zonas de la ciudad para comprobar el alcance de los desperfectos, que afectan tanto a parques y zonas verdes como a instalaciones deportivas municipales, y ha calificado los daños de “cuantiosos”, advirtiendo que la recuperación total llevará tiempo.

Entre los espacios más afectados se encuentran los pabellones deportivos de Toledo-Casado, en la barriada del Vivero, y el de Moctezuma, que presentan daños importantes, además de movimientos de cubiertas y desprendimientos derivados del reblandecimiento del terreno por las lluvias persistentes.

Prudencia

El alcalde ha apelado a la “prudencia” en la reapertura de los parques municipales y ha subrayado que la prioridad es “garantizar la seguridad de los usuarios”, ya que el suelo continúa muy blando y muchos árboles de hoja perenne siguen acumulando agua, “aumentando el riesgo de caída incluso con rachas leves de viento”.

Mateos ha recomendado especial precaución en zonas no perimetradas, como Valhondo y el Parque del Príncipe, y ha insistido en extremar las medidas de cuidado, especialmente en el caso de menores, dado que “aún pueden producirse desprendimientos aunque no llueva con intensidad”.

El Ayuntamiento de Cáceres continúa trabajando en la evaluación de los daños y en la coordinación con los servicios técnicos para completar el expediente que permita tramitar oficialmente la declaración de zona catastrófica ante el Gobierno