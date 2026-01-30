Mary Santpere visitó Cáceres en 1970: recuerdo de su paso por la redacción del diario

El 30 de abril de 1970, la actriz catalana Mary Santpere visitó la redacción de este diario, entonces ubicada en el Palacio de la Generala, en una jornada que dejó constancia de su enorme popularidad. Santpere, una de las figuras más queridas del panorama artístico español, estuvo acompañada por las Pippers Girl y las Dolly Sisters, con quienes compartía escenario en aquellos momentos.

Las Dolly Sisters. / IMDb

La presencia de Mary Santpere despertó un notable interés, reflejo del cariño que el público le profesaba y del lugar destacado que ocupaba en el mundo del espectáculo. Su visita se enmarcó en su estancia en la ciudad con motivo de la actuación que el grupo de artistas ofreció en el Circo Price, donde volvió a ser protagonista de una de las citas culturales más comentadas de aquel año.

El Circo Price en los años 70. / RTVE

La actriz, reconocida por su personalidad arrolladora y su fuerte conexión con el público, dejó huella durante su paso por la redacción, que recibió a una de las grandes estrellas de la escena teatral y popular del momento.

La inauguración de 'El Palacio del Mueble'

Aquel mismo mes de abril, la actualidad local se completó con la inauguración de El Palacio del Mueble, un nuevo establecimiento situado en la calle Diego María Crehuet, que supuso una novedad en la oferta comercial de Cáceres en 1970.