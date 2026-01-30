Agenda cultural
El Museo Helga de Alvear de Cáceres, entre los 20 mejores proyectos culturales de España
El centro cacereño ha escalado 18 posiciones en el ranking 'Lo mejor de la cultura 2025' y se ha consolidado como la institución cultural más valorada de Extremadura, según el Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea
El Museo Helga de Alvear (Cáceres) se ha situado entre las instituciones y acontecimientos culturales más destacados del país al ocupar el puesto 17 del ranking Lo mejor de la cultura 2025, elaborado por el Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea. El resultado ha supuesto un ascenso de 18 posiciones respecto al año anterior, de acuerdo con la información difundida por el propio museo.
Valoraciones de más de 400 profesionales
El informe se ha basado en las valoraciones de más de 400 profesionales del sector cultural y ha señalado al Helga como el proyecto más valorado e "insignia cultural" de Extremadura. La directora del museo, Sandra Guimarães, ha recogido el reconocimiento en el acto de presentación celebrado este jueves en Santander, donde se han dado a conocer los datos del estudio.
El museo ha vinculado este reconocimiento a un cierre de 2025 con récord de público y a la consolidación de sus líneas programáticas, con exposiciones temporales de alcance internacional, proyectos de participación comunitaria y propuestas orientadas a diversificar audiencias. En ese balance anual, el centro ha contabilizado 215.421 visitas (15.639 más que en 2024), según datos publicados por el propio museo y recogidos también por agencias.
Exposiciones y citas de 2026
En la programación del museo para este 2026, una de las muestras en marcha es la de Thomas Hirschhorn MY ATLAS # OUR ATLAS, comisariada por Sandra Guimarães e inaugurada en noviembre, que puede visitarse hasta mayo, según la información facilitada por el Helga.
El centro ha avanzado además que celebrará su quinto aniversario con una "gran fiesta inclusiva" y un proyecto artístico propuesto por Hirschhorn en Madrid, Lisboa y Cáceres a finales de febrero, junto a una agenda de exposiciones temporales que se extenderá durante el año.
Entre junio y octubre, el museo ha señalado que prepara una gran exposición individual de Patricia Gómez y María Jesús González, artistas cuya práctica conjunta se ha convertido en una referencia del arte contemporáneo español. Y, ya desde comienzos de noviembre de 2026, el Helga ha anunciado una exposición colectiva comisariada por Omar Kholeif, titulada Dreamwork. Ancestors Echo in the House of Tomorrow, que reivindicará el espacio del sueño como un lugar para la creación de una política estética y reunirá obras de Simone Fattal, Louise Bourgeois, Etel Adnan, Huguette Caland, Luísa Coreia Pereira, entre otras creadoras.
